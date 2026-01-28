Історію порятунку розповіла пресслужба 93 ОМБр "Холодний Яр".
Що відбувалося після удару?
Росіяни вдарили трьома "Шахедами" прямо по вагонах, на той момент у потязі перебував 291 пасажир. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей.
Одним з пасажирів був військовий з позивним "Омар".
Вибух вдарив по сусідньому вагону, мене аж контузило, зуби клацнули,
– розповів він.
Після влучання дрона військовий допоміг пасажирам евакуюватися з потяга у вогні: відкрив двері, опустив сходи, вийти з вагона жінці з немовлям, а також виніс їхні речі та речі інших пасажирів.
Після евакуації чоловік направив людей до лісу, адже неподалік був ще один ворожий дрон.
Потяг потрапив під атаку: що відомо?
Володимир Зеленський заявив, що в будь-якій країні удар дронів по цивільному потягу розглядався б однаково – виключно як тероризм. Це не мало б жодних сумнівів у кваліфікації ані у Європі, ані в Америці, ані в арабському світі, ані в Китаї, ані будь-де ще.
Зранку 28 січня стало відомо, що 10 вцілілих вагонів рейсу "Барвінкове – Львів – Чоп" продовжили рух далі і везуть 147 пасажирів. Поїзд також забрав і групу цивільної евакуації з Лозової.
Наразі рейс затримується на 5 годин, водночас в Укрзалізниці зазначили, що спробують наздогнати відставання якомога більше.