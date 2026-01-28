Історію порятунку розповіла пресслужба 93 ОМБр "Холодний Яр".

Що відбувалося після удару?

Росіяни вдарили трьома "Шахедами" прямо по вагонах, на той момент у потязі перебував 291 пасажир. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей.

Одним з пасажирів був військовий з позивним "Омар".

Вибух вдарив по сусідньому вагону, мене аж контузило, зуби клацнули,

– розповів він.

Після влучання дрона військовий допоміг пасажирам евакуюватися з потяга у вогні: відкрив двері, опустив сходи, вийти з вагона жінці з немовлям, а також виніс їхні речі та речі інших пасажирів.

Після евакуації чоловік направив людей до лісу, адже неподалік був ще один ворожий дрон.

Потяг потрапив під атаку: що відомо?