Змогли влучити у ціль, – в ОК "Південь" вказали на підступність удару по Миколаєву

Вдень окупанти обстріляли Миколаїв ракетами. У ЗСУ розповіли про особливість ворожої тактики.

Останнім часом значно активізувалася безпілотна розвідка ворога попри несприятливі погодні умови. В ефірі телемарафону речниця Сил оборони Наталія Гуменюк пояснила, в чому полягає небезпека, передає 24 Канал.

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Дрони скерували рух ракет

Так, полковник зазначила, що за сьогодні на Півдні відбулося 80 прольотів розвідувальних БпЛА. Раніше їх кількість була навіть більшою і сягала 150.

Гуменюк підкреслила, що у такий спосіб противник продовжує збирати дані про об'єкти, які прагне уразити.

Так, саме внаслідок роботи дронів-розвідників відбувся удар по Миколаєву. Росіяни влучили у промисловість балістичними ракетами.

Військова наголосила, що промисловість та енергетика – це основні цілі ворожих обстрілів.

Нагадаємо, що 27 березня вдень окупанти вдарили балістикою по Миколаєву. У місті пролунала серія вибухів. Ймовірно, росіяни використали два "Іскандери". На жаль, відбулося влучання у промисловий об'єкт, на якому спалахнула пожежа. Постраждало 8 людей.

Окупанти скинули бомби на Харків

Вдень ворог здійснив пуски авіаційних бомб з винищувача з території Бєлгородської області.

Противник поцілив по житловому кварталу Харкова. Внаслідок цього удару пошкоджень зазнала низка об'єктів цивільної інфраструктури. Це, зокрема, багатоповерхові будинки, школа та дитсадок.

19 людей постраждало. 59-річний чоловік загинув. Серед поранених – четверо дітей, найменшій – 3 місяці.

Відомо, що окупанти вперше застосували по Харківщині новий тип зброї – авіабомби УМПБ Д-30СН, які є чимось середнім між КАБами та ракетами.

Вони здатні долати відстань у 90 кілометрів.

На тлі обстрілу Харкова Зеленський закликав союзників передати Україні більше систем Patriot.

Харківська область теж перебувала під ударом окупантів. Так, вже увечері близько 21:20 російські військові обстріляли селище Борова Ізюмського району. Пошкоджено житлові будинки та дитячий садок. Загинув 12-річний хлопчик.