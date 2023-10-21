Авіаудар по центральному ринку в Секторі Гази: ЗМІ повідомляють про понад десяток жертв
Джерело:The Palestine Chronicle
Палестинські ЗМІ ввечері 21 жовтня повідомили про удар по ринку Нусейрат. Туди нібито влучили дві ізраїльські ракети.
Там буцімто є табір для біженців. Ринок Нусейрат розміщений в центральній частині Гази.
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Палестинці повідомляють про загиблих
Палестинські ЗМІ повідомили, що внаслідок удару по ринку Нусейрат 13 людей оголосили загиблими. Очікують, що кількість жертв ще зросте.
Повідомляють, що також є десятки постраждалих та значні руйнування всього району. Варто зауважити, що в Ізраїлі поки ніяк не прокоментували цю інформацію та не взяли на себе відповідальність за удар.
Дивіться відео з місця атаки
Палестинці наголошують, що ракети влучили в ресторан "Абу ас-Сахель Акль". Цей заклад відвідують багато людей, адже він забезпечує швидким харчуванням тисячі біженців.
Через значні руйнування машини швидкої допомоги та команди цивільної оборони нібито навіть не змогли потрапити в цей район.
Удар спричинив масштабні руйнування / Фото The Palestine Chronicle
Місцеві ЗМІ повідомляють, що за останні два тижні Нусейрат подвоївся в розмірах, оскільки майже 100 тисяч людей поспішили туди з північних районів Сектора Гази.
Десятки тисяч біженців з Нусейрату зараз перебувають у школах під управлінням ООН, які перетворилися на масові притулки для переміщених сімей.
За інформацією Al Jazeera, ввечері 21 жовтня ізраїльські обстріли значно посилилися навіть у південних районах Сектора Гази.
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- Речник ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що станом на 21 жовтня ХАМАС тримає у заручниках 210 осіб. Їхня кількість може бути й більшою, адже дані про зниклих безвісти продовжують вивчати. Усі заручники перебувають в районі Сектора Гази.
- 21 жовтня у Секторі Гази вдарили по школі, в якій переховувались палестинці. Наразі невідомо, хто саме завдав удару – цю інформацію з'ясовують.
- Варто зауважити, що протягом 20 жовтня Ізраїль атакував командні центри та підземну інфраструктуру ХАМАС у Газі. Армії оборони вдалось ліквідувати старшого інженера терористів Махмуда Сабіха, який розробляв зброю.