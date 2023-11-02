Відомо давно: Гуменюк пояснила, як окупанти використовують Арабатську стрілку
У мережі 1 листопада заявили про прильоти в районі Арабатської стрілки по місцю розташуванню російських військ. Ворог справді активно використовує цю місцевість.
Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, зауваживши, що раніше вже були відпрацювання на цьому напрямку.
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Що роблять росіяни на Арабатській стрілці
Гуменюк зазначила, що Сили оборони України намагаються тримати ворога у максимальному напруженні навіть там, де він зосереджує резерви. Але наразі немає дорозвідуваних даних, тому поки що не поспішають повідомляти.
За її словами, є інформація про те, що було відпрацювання, але наразі ще достеменно не відомі результати, яких могли досягти.
Те, що ворог використовує Арабатську стрілку як місце зосередження своїх зусиль, було відомо ще до того,
– зауважила Гуменюк.
Гуменюк розповіла, як росіяни використовують Арабатську стрілку: дивіться відео
Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України додала, що раніше вже були відпрацювання і в тому напрямку також.
Що відбувається на Херсонщині та в Криму: останні новини
- Уранці 1 листопада російські загарбники заявили про удар по Кримському півострову. Повідомлялося також, що над Арабатською стрілкою літали невідомі дрони. Ймовірно, було уражено місце базування окупантів.
- Намагаючись уникнути атак ЗСУ, росіяни почали переміщувати свою техніку поблизу залізничних станцій у Криму. Як наголосила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, переміщення техніки стало для ворога уже звичною справою.
- Українські захисники продовжують вибивати російських окупантів з нашої землі. Вдалою контрбатарейною боротьбою вони відкидають росіян на лівому березі Херсонщини та нищать їхні запаси.