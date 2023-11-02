Відомо давно: Гуменюк пояснила, як окупанти використовують Арабатську стрілку

У мережі 1 листопада заявили про прильоти в районі Арабатської стрілки по місцю розташуванню російських військ. Ворог справді активно використовує цю місцевість.

Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, зауваживши, що раніше вже були відпрацювання на цьому напрямку.

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Що роблять росіяни на Арабатській стрілці

Гуменюк зазначила, що Сили оборони України намагаються тримати ворога у максимальному напруженні навіть там, де він зосереджує резерви. Але наразі немає дорозвідуваних даних, тому поки що не поспішають повідомляти.

За її словами, є інформація про те, що було відпрацювання, але наразі ще достеменно не відомі результати, яких могли досягти.

Те, що ворог використовує Арабатську стрілку як місце зосередження своїх зусиль, було відомо ще до того,

– зауважила Гуменюк.

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Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України додала, що раніше вже були відпрацювання і в тому напрямку також.

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