Чи зможе дозвіл для України бити по території Росії західною зброєю змінити хід війни

Українська авіація вперше з початку війни вдарила по цілі на території Росії. Було уражено командний пункт в районі Бєлгорода, внаслідок чого щонайменше 8 російських офіцерів пропали безвісти.

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп сказав 24 Каналу, що дозвіл західних партнерів бити їх зброєю по території Росії може змінити хід війни, і вже змінює. Питання в тому – на якому рівні.

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Вплив є

Зміни можуть відбутися не на стратегічному, а тактичному рівні.

Якби Україна отримала можливість завдавати ударів західними далекобійними ракетами, зокрема ATACMS, на відстані 200 – 300 кілометрів по ключових воєнних об'єктах Росії, це надало б дуже великі переваги,

– наголосив військовий оглядач.

Це імовірно призвело б до втрат російської авіації, адже на цій дальності розташовані аеродроми в Росії. Крім того, це б змусило росіян перебазувати свою авіацію, а також штаби та інші важливі об'єкти. Тоді, на його думку, вплив був би потужнішим.

"Проте вплив є вже "тут і зараз". Вже знищуються елементи батарей системи С-300 в районі Бєлгорода. Це різко знижує рівень протиповітряної оборони в регіоні, де йдуть бойові дії", – зауважив Шарп.

Стають менш ефективними

Водночас це частково знижує імовірність обстрілу такими системами Харкова. Адже місто атакується окупантами щодобово.

Якщо росіяни усвідомлюють, що ці системи самі стають об'єктами "полювання", то вони мають або відійти далі, або частіше змінювати місце розташування, що ускладнює їхню діяльність,

– підкреслив військовий оглядач.

Також можливість, яка раніше була обмеженою, пригнічувати артилерію ворога впливає "тут і зараз" на бойові дії безпосередньо під Вовчанськом.

"Впив є, проте говорити, що через дозвіл бити західною зброєю по території Росії зміниться хід війни, було б неправильно. Так само як і стверджувати, що завдяки цим ударам можна зривати російські наступальні операції. Вони стають менш ефективними, і це завдання вже виконується. В іншому випадку втрати українських сил на полі бою були б вищими. Також можливо російська армія просунулась на якійсь ділянці фронту далі, порівняно з тим, де вона перебуває зараз", – пояснив Давид Шарп.

Що відомо про дозвіл бити по території Росії західною зброєю

Американські журналісти зазначили, що Джозеф Байден міг надати непублічний дозвіл на удари по Росії американською зброєю – виключно в районі Харкова. Водночас ставлення США щодо завдання ударів вглиб Росії не змінилась.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Сполучені Штати мають дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах росіян на їхній території далекобійними ракетами ATACMS. Ці обмеження, на його думку, мають бути зняті.

Це рішення Білого дому також засуджують голови комітетів Палати представників Майк Макколла, Майк Роджерс і Майк Тернер. На їхню думку, дозвіл на застосування західної зброї мало бути ухвалене ще до того, як Росія здійснила наступ на Харківщину. Через це Україна не встигла вжити необхідних заходів у відповідь.