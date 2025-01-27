Повторна атака НПЗ у Рязані: загорілася установка первинного перероблювання нафти, – ЗМІ

У ніч на 26 січня Рязанський НПЗ знову був атакований безпілотниками. Внаслідок цього удару на об'єкті сталося займання установки первинного перероблювання нафти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне медіа ASTRA.

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Що відомо про наслідки атаки на Рязанський НПЗ

Російські журналісти розповіли, що 26 січня вночі внаслідок повторної атаки на "Рязанську нафтопереробну компанію" на об'єкті сталася пожежа. За даними джерел видання, НПЗ атакували щонайменше 18 українських безпілотників, три з яких влучили у підприємство.

Внаслідок атаки спалахнула установка АВТ-4 – інструмент, завдяки якому з нафти отримують дистиляти бензину, гасу, дизельного пального та мазуту,

– зазначили у виданні.

До цього, за даними журналістів, цю установку атакували 13 березня 2024 року. Її роботу зупинили на 2 тижні, після чого знову запустили, але лише на 60%.

Крім того, внаслідок атаки на НПЗ спалахнула пожежа в установці з очищення від'єднань та вологи, та на установці ВГО, яка перетворює вакуумований газойль на якісний. Також пошкоджено установку очищення від сірки.

До слова, у ЗСУ 26 січня підтвердили атаку на Рязанський НПЗ, яку уразили підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки. Українські військові також розповіли про пожежу на об'єкті.

Джерела 24 Каналу також зазначили, що місцеві правоохоронці швидко оточили район НПЗ, щоб не допустити до території численних очевидців, які могли підтвердити точність влучання дронів. Цей нафтопереробний завод є одним із найбільших у країні-агресорці.

Раніше Рязанський НПЗ атакували 24 січня. Тоді внаслідок атаки спалахнули резервуари з пальним і цех гідроочищення.