Є жертви: наслідки російського удару по лікарні в Селидовому

Ввечері 20 листопада російські окупанти обстріляли Селидове на Донеччині. Зокрема, дві ворожі ракети влучили в міську лікарню.

Директор медзакладу Ігор Кіяшко розповів 24 Каналу про наслідки російського удару. За його словами, лікарня зазнала значних пошкоджень.

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"Один корпус майже зруйнований, другий корпус – напів зруйнований. Дуже великі пошкодження й у головному корпусі, й у підсобних приміщеннях", – зазначив Кіяшко.



Наслідки російського удару по Селидівській лікарні / Фото 24 Каналу

Унаслідок ворожої атаки одна особа загинула. Ще кілька пацієнтів і двоє працівників зазнали травм – їхній стан задовільний.



Наслідки російського удару по Селидівській лікарні / Фото 24 Каналу

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Медична директорка закладу Олена Дубік розповіла "Суспільному", що на момент удару в лікарні перебувало понад 100 пацієнтів. Частину з них виписали під нагляд сімейних лікарів, а важких хворих евакуювали в найближчі лікарні.

Персонал медзакладу намагається подолати наслідки надзвичайної ситуації. Хворих переорієнтовують у найближчі лікарні – новогродівську, мирноградську, покровську.



Наслідки російського удару по Селидівській лікарні / Фото 24 Каналу

"Якщо сюди хтось звернеться, ми надаємо екстрену допомогу і доправляємо до найближчих лікарень. У такому режимі ми працюватимемо доки не поновимо дієздатність лікарні", – констатував Кіяшко.



Наслідки російського удару по Селидівській лікарні / Фото 24 Каналу

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