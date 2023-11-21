Є жертви: наслідки російського удару по лікарні в Селидовому
Ввечері 20 листопада російські окупанти обстріляли Селидове на Донеччині. Зокрема, дві ворожі ракети влучили в міську лікарню.
Директор медзакладу Ігор Кіяшко розповів 24 Каналу про наслідки російського удару. За його словами, лікарня зазнала значних пошкоджень.
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"Один корпус майже зруйнований, другий корпус – напів зруйнований. Дуже великі пошкодження й у головному корпусі, й у підсобних приміщеннях", – зазначив Кіяшко.
Наслідки російського удару по Селидівській лікарні / Фото 24 Каналу
Унаслідок ворожої атаки одна особа загинула. Ще кілька пацієнтів і двоє працівників зазнали травм – їхній стан задовільний.
Наслідки російського удару по Селидівській лікарні / Фото 24 Каналу
Селидівська лікарня працює в позаштатному режимі
Персонал медзакладу намагається подолати наслідки надзвичайної ситуації. Хворих переорієнтовують у найближчі лікарні – новогродівську, мирноградську, покровську.
Наслідки російського удару по Селидівській лікарні / Фото 24 Каналу
"Якщо сюди хтось звернеться, ми надаємо екстрену допомогу і доправляємо до найближчих лікарень. У такому режимі ми працюватимемо доки не поновимо дієздатність лікарні", – констатував Кіяшко.
Наслідки російського удару по Селидівській лікарні / Фото 24 Каналу
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- Крім лікарні, постраждала також шахта "Котляревська" на території Новогродівської територіальної громади. Унаслідок російського удару загинув 63-річний працівник.
- До слова, окупанти обстріляли місто на Донеччині також уночі 16 листопада. Унаслідок ворожої атаки є загиблі й поранені. Крім того, зруйновано десятки багатоповерхівок і приватних будинків.
- Варто зазначити, що в обох випадках російські окупанти застосували попередньо ракети з комплексу С-300. Вони мають велику швидкість – до цілі долітають за 32–42 секунди.