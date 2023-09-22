У них найбільше шансів влучити: військовий оглядач припустив, чим атакували штаб у Севастополі

Сили оборони 22 вересня завдали успішного удару по штабу командування Чорноморського флоту Росії. Найімовірніше, для удару використали крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow або французький аналог SCALP.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп. За його словами, ракета Storm Shadow – дуже складна ціль для ППО Росії.

Дивіться також По кораблю щомісяця: як Сили оборони знищують військовий флот Росії

"Найімовірніше, використовувались крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow або французький аналог SCALP. Це ракета, у якої найбільше шансів уразити такий об'єкт завдяки точності. Вона є дуже складною ціллю для ППО Росії", – вважає військовий оглядач.

Недалекоглядність окупантів

Давид Шарп зауважив, що у штабі командування Чорноморського флоту Росії, куди прилетіло, перебувало багато людей. Хоча було зрозуміло, що це військова ціль для ЗСУ.

Там ще перебувало немало людей. До речі, з їхньої точки зору я б вважав такий підхід глибоко неправильним. Росіяни повинні були розуміти, що такі штаби є потенційною ціллю. Перебувати у великих кількостях у таких будівлях, м'яко кажучи, недоцільно,

– сказав він.

Давид Шарп про приліт по штабу росіян: дивіться відео

Удар по штабу Чорноморського флоту Росії: головне