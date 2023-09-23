Генерали – у важкому стані, – Буданов розповів про атаку на штаб Чорноморського флоту Росії

Україна атакувала штаб Чорноморського флоту в Сімферополі. Внаслідок удару загинули щонайменше 9 окупантів.

Ще 16 росіян зазнали поранень. Серед них – генерали. Про це розповів начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.

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Деякі поранені – у важкому стані

Буданов зазначив, що серед поранених – командувач угруповання генерал-полковник Алєксандр Романчук. Він перебуває в дуже важкому стані. Своєю чергою, начальник штабу генерал-лейтенант Алєг Цеков непритомний.

Кількість постраждалих звичайних військовослужбовців, які не є працівниками штабу, ще встановлюється. Це військові, які несуть службу, охорона, і так далі – вони не входять у той перелік, який я вам озвучив,

– зауважив голова ГУР.

Романчук – командувач угруповання російських сил на Запорізькому напрямку, отримав звання генерал-полковника у 2023 році. Цеков – командир 200 ОМСБР Берегових військ Північного флоту ВМФ РФ.

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Розвідка працює з агентами в Криму

Буданов не підтвердив повідомлень про ймовірну загибель командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Віктора Соколова. ГУР наразі не має інформації про його стан

На питання, яку роль в плануванні удару відіграли партизани та місцеві, Буданов відповів, що розвідка збирає дані з усіх джерел.

Зрозуміло, що агентурні джерела – одні з основних,

– зауважив очільник ГУР.

Водночас він не став відповідати, чи використовували для атаки на штаб російського Чорноморського флоту ракети західного виробництва.

"Тут я маю утриматись від відповіді, думаю, ви маєте мене зрозуміти", – сказав Буданов.