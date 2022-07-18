Детонація ще триває, – Хлань розповів деталі про удар по складах окупантів біля Нової Каховки
Нещодавно у Новій Каховці, що на Херсонщині, пролунали вибухи. Вже зранку 18 липня повідомили про нові вибухи поблизу – в селі Райське. Там ЗСУ знищили склади окупантів. Детонація боєприпасів триває вже кілька годин.
Про це 24 каналу розповів Сергій Хлань – радник голови Херсонської ОВА, військовослужбовець ТрО. Він каже, що ЗСУ знову влучили по складах окупантів.
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Але цього разу знищили склади окупантів в селі Райське, що біля Нової Каховки.
Після влучних попадань у склади у Новій Каховці окупанти перемістилися та звозять боєприпаси в інше місце. Але о 5 ранку був потужний вибух. Детонація боєприпасів досі триває,
– наголосив Хлань.
Радник голови Херсонської ОВА зауважив, що координація партизанів і ЗСУ працює, тому куди б не ховали росіяни свої боєкомплекти, вони будуть знищені.
"Ввечері 17 липня в Чулаківці так само був знищений склад боєприпасів. Також цього ж дня наші ЗСУ знищили розташування окупантів у Лазурному", – повідомив Хлань.
Він наголосив, що це послідовне знищення боєприпасів і боєкомплектів в тилу ворога.
А 18 липня ще й на лінії фронту наші ЗСУ повідомили, що влучно спрацювали по розташуванню окупантів і їхніх польових складах біля Благодатного та Давидового Броду.
Це системна робота по знищенню боєкомплектів на передовій і в тилах. Це суттєве просування до того, що незабаром будем звільняти нашу землю,
– заявив Хлань.
Сергій Хлань про знищення складів та колаборантів на Херсонщині: відео
Знищення складів окупантів на Херсонщині
- 13 липня вибухи пролунали у районі заводу "Сокол" у Новій Каховці, там знищили склад боєкомплектів окупантів. Також в тому ж місці ЗСУ завдали ударів по двох пунктах управління російських військ та посадковому майданчику.
- В тимчасово окупованій Новій Каховці ввечері 11 липня також лунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли про детонацію боєкомплектів на складі окупантів.
- Нещодавно херсонці бачили зі свого міста велику пожежу й чули детонації – влучання зафіксували у Чорнобаївському аеропорту. Він розташований не в самій Чорнобаївці, а неподалік – на північний захід від Херсона.
- Також жителі Чорнобаївки та Херсона почули вибухи зранку 9 липня. З'ясувалося, що там підірвалися військові склади окупантів. Небо над Чорнобаївкою затягнув густий дим.