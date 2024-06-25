Дуже серйозна втрата для росіян: Черник розібрав наслідки знищення складу БпЛА в Єйську

Українські сили 21 червня у Єйську Краснодарського краю атакували навчальний центр з підготовки операторів ударних безпілотників. Також на об'єкті зберігалась велика кількість дронів, які були знищені.

Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник вказав 24 Каналу на важливий висновок цієї операції. Він полягає у тому, що стратегічний об'єкт Росії не був повноцінно прикритий зенітно-ракетними комплексами.

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Чи буде пауза в атаках

Через ліквідацію певної кількості російських дронів, а також загибелі під час атаки інструкторів та технічного персоналу, може виникнути певна пауза у масштабних атаках безпілотників по території України.

Однак вона не буде довгою. Росіяни на місяць запускають приблизно 500 – 600 одиниць БпЛА і на цій планці вони приблизно будуть перебувати,

– припустив військовий експерт.

Внаслідок атаки у Єйську було, зокрема, знищено 20 "Shahed-136"/"Герань-2", 50 "Ланцетів", 40 одиниць розвідувальних БпЛА ZALA Зала та 10 одиниць розвідувальних БпЛА SuperCam.

Якщо виробництво ударних "Шахедів" в Росії – це вже рутина, то втрата безпілотників ZALA – дуже серйозна втрата для росіян. Ці дрони є набагато дорожчими, мають більше мікроелектроніки та дуже дорогої іншої апаратури.

Росіянам добувати всю цю апаратуру на світових ринках з кожним місяцем все важче. Звичайно за доларом у кишеню вони не полізуть допоки продають сировинні ресурси і мають вільно конвертовану валюту. Однак у цій категорії – це дійсно фантастичний успіх,

– наголосив Петро Черник.

Також важливо, на думку військового експерта, що було ліквідовано операторів БпЛА та інструкторів. Їхнє підготування – це тривалий і доволі вартісний процес.

"Українські сили здійснили фантастичну інтелектуальну роботу дуже високого ґатунку, адже наші ударні засоби подолали велетенську відстань, пройшли першу ешелоновану оборону, починаючи від лінії боєзіткнення, подолали шлях над морем і уразили ціль саме у такому контексті", – зауважив він.