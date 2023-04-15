Недавно повернулися з евакуації, – мер про сім'ю 2-річного хлопчика, що загинув під завалами

Росіяни вдарили по житловому будинку у Слов'янську. Сім'я 2-річного хлопчика, який загинув внаслідок атаки, лише нещодавно повернулась з евакуації.

Батько хлопчика – під завалами, а мама перед атакою окупантів вийшла в магазин. Про це розповів мер Слов'янська Вадим Лях в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Важливо Численні руйнування, загибле 2-річне дитя: усе, що відомо про обстріл Слов'янська 14 квітня

Сім'я лише нещодавно повернулась додому з евакуації. Зараз мати загиблої дитини перебуває під наглядом лікарів.

Лях зазначив, що після удару евакуація зі Слов'янська пожвавилась, але не надто.

Удар по Слов'янську

14 квітня окупанти вдарили ракетами С-300 по Слов'янську на Донеччині. Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено 5 багатоповерхівок і 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і три авто.

Кількість постраждалих росте, оскільки рятувальники дістають людей з-під завалів. Станом на ранок 15 квітня відомо про 30 постраждалих: 21 – поранений і 9 – загиблих.

Лях також повідомив, що немає даних про мешканців трьох квартир. Однак сподіваються, що вони могли поїхати до родичів, їх просто могло не бути вдома на момент удару по будинку.