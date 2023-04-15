Удар по Слов'янську: з'явилися кадри перших хвилин обстрілу з епіцентру трагедії
Джерело:Олексій Білошицький
Нагрудні камери патрульних зафіксували перші хвилини обстрілу росіянами спального району Слов’янська. Правоохоронці опинилися в епіцентрі трагедії та стали свідками воєнного злочину росіян.
Опинившись в епіцентрі трагедії, патрульні кинулися на допомогу постраждалим. Кадри з їхніх нагрудних камер оприлюднив Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
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Перші моменти обстрілу Слов'янська: відео з нагрудних камер поліцейських
На відео з нагрудних камер чути обстріл й страшні крики, які послідували після нього та дитячий плач. Видно, що правоохоронці одразу ринули у бік постраждалих, щоб надати першу допомогу й почали розбирати завали силоміць.
На кадрах видно й сусідів, які почали переривати завали у пошуку людей. Їх просять ступати обережно, тому що під ногами багато битого скла. Масштаб руйнувань та усвідомлення того, скільки людей залишились під завалами – жахає.
Світла пам’ять загиблим та щирі співчуття рідним. Найшвидшого одужання травмованим. Країна-терорист неодмінно відповідатиме за всі свої злочини проти нашого народу. Дякую патрульним та всім працівникам екстрених служб, які щоразу доводять, що для них немає чужого горя та болю і роблять те, що мають, не дивлячись ні на що,
– написав Олексій Білошицький.
Що відомо про терористичний обстріл Слов'янська
- Близько 16:00 14 квітня окупанти випустили по місту 7 ракет (ймовірно, з С-300), внаслідок чого було пошкоджено низка приватних та багатоквартирних будинків, зокрема було влучання у 3 п'ятиповерхівки. Власне, там найбільше постраждалих.
- Станом на 18:00 15 квітня відомо про 11 загиблих, серед яких 2-річна дитина. Також поранень зазнали 23 людини. Проте кількість жертв та постраждалих ще може зрости, адже під завалами вже понад добу продовжують перебувати люди.
- Рятувальні роботи продовжуються. Раніше повідомлялося, що станом на 15:30 15 квітня рятувальники розібрали 75 тонн будівельних конструкцій.
- Президент України Володимир Зеленський опублікував відео зі Слов'янська та констатував, що держава-зло, тобто Росія, вкотре демонструє свою сутність, вбиваючи людей. Він наголосив, що усіх винних обов'язково притягнуть до відповідальності.