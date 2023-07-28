Не просто влучання, били цілеспрямовано, – ГУР про знищення собору в Одесі

Удар по Спасо-Преображенському собору в Одесі є не просто влучанням і не випадковістю. Це цілеспрямований удар, і тому є багато тому прямих і непрямих доказів.

Таку заяву зробив представник пресслужби Головного управління розвідки Андрій Юсов. За його словами, ситуація щодо Одеси дещо відрізняється від подібних терористичних атак в інших містах.

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Удари по Одещині – це політика терору

Юсов зауважив, що росіяни не просто б’ють цілеспрямовано по Одесі, а і водночас знищують пам’ятки, що входять до спадщини ЮНЕСКО. Крім того, під удар потрапляють як порти, так і зернова інфраструктура.

Це політика терору, яка супроводжується паралельно із ракетними ударами та знищенням української портової й зернової інфраструктури,

– наголосив він.

Представник ГУР додав: Україна робить все можливе для того, щоб посилювати здатність протидіяти цим ударам.

"Окрема історія — це історія відплати. І, звичайно, в цій ситуації активно українці працюють з нашими партнерами", – підкреслив Юсов.

Він зауважив, що рішення частково вже є. І найближчим часом вони будуть активнішими.

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