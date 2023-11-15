Удар по судноремонтному заводу в Севастополі: ЗМІ назвали імена загиблих росіян

Україна атакувала "Севастопольський морський завод імені Серго Орджонікідзе", як його назвали окупанти. Вороги про втрати не повідомляли, проте вони є.

Російські журналісти з'ясували дані про щонайменше 4 загиблих. Проте в некролозі одного з них мовиться, що загинув увесь екіпаж, пише 24 Канал.

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Що відомо про втрати внаслідок атаки на завод

Загиблих окупантів внаслідок атаки ЗСУ 13 вересня по Севастопольському морському заводу вдалось визначити, проаналізувавши соцмережі та промоніторивши військові кладовища.

Так, краснодарський активіст Віталій Вотановський опублікував фото могил під Новоросійськом. Там поховані двоє моряків із субмарини-ракетоносця "Ростов-на-Дону". Мовиться про Андрєя Красноярова та Нікіту Шейка.

На похованнях є шеврони четвертої окремої бригади підводних човнів. Саме туди й входив уражений "Ростов-на-Дону". Дата загибелі моряків – 13 вересня.



У Росії є загиблі внаслідок атаки по заводу в Севастополі / Фото росЗМІ

Окрім того, ще двоє загиблих – моряки з корабля "Мінськ", який також потрапив під атаку ЗСУ. Мовиться про старших лейтенантів Андрєя Коршунова з Тамбова та медика Артєма Фаїзова із Калінінграда. Про них були некрологи у соціальних мережах.

Коршунов загинув 13 вересня, а Фаїзов помер 22 вересня, проте в некролозі написано, що він загинув разом з усім екіпажем корабля (тобто загиблих може бути більше) під час атаки на судноремонтні доки,

– заявили в телеграм-каналі.

До речі, в міноборони Росії про втрати традиційно не говорили, а тільки запевняли, що "працювала ППО", що вчергове виявилось не надто правдивим повідомленням.

Окрім того, очевидно, що внаслідок атаки по заводу є поранені. Адже на сайті петербурзького клубу підводників через декілька днів після атаки оголосили збір коштів для "постраждалих" від обстрілу моряків. Проте їхню кількість не назвали.

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