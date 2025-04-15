Удар по Сумах поранив працівників університету та завдав збитків на сотні мільйонів

Після жорстокого удару по Сумах у Вербну неділю в місті повністю зруйновано Конгрес-центр Сумського державного університету. Ректор СумДУ Василь Карпуша говорить, що збитки – на сотні мільйонів гривень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Цукр" і "Громадське".

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Що пошкоджено в Сумах після удару

Перший вибух повністю зруйнував Конгрес-центр, друга ракета влучила у корпус, де розміщувалися інститут бізнесу, економіки та менеджменту й інститут права. Точна сума збитків поки не відома – її назвуть після технічної експертизи. Також експерти мають визначити, чи можна відновити знищені будівлі.

"Найбільше пошкоджено приміщення кафедри бізнесу та економіки, зокрема управління міжнародного співробітництва, а також бібліотека в Конгрес-центрі. На думку ректора, постраждали практично всі підрозділи університету, що знаходилися у другому корпусі. Зараз СумДУ займається збором всієї інформації, аби залучити міжнародних партнерів для відновлення корпусів. Ректор каже, що вже надійшла пропозиція від Ліверпульського університету, який є партнером СумДУ", – сказано в матеріалі.

На жаль, удари забрали життя 35 людей. Серед них дві студентки навчально-наукового медичного інституту СумДУ Світлана Штепа та Дарія Лобода. А студентка третього курсу втратила матір Марину Чудесу та бабусю Людмилу Сергієнко.

24 Канал наводив список усіх загиблих у Сумах 13 квітня. Світла пам'ять!

Поранено трьох працівників університету – охоронця, прибиральницю, людину з персоналу. Серйозних загроз для їхнього життя немає.

Який вигляд має університет у Сумах після російської атаки / Фото "Цукр" і "Громадське"

У "Громадському" додали: в приміщенні Конгрес-центру університету була запланована вистава для дітей. На щастя, в момент удару там нікого не було. Охоронець вижив дивом.

Внаслідок удару провалилася стеля над укриттям закладу.