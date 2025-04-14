Росія вбила у Сумах двох студенток – Світлану Штепу та Дарію Лободу

13 квітня вранці окупанти завдали двох ударів балістичними ракетами по центру Сум. Один зі снарядів влучив у будівлю Сумського державного університету, інший – розірвався над вулицею.

Внаслідок російської атаки на місто загинули 34 людини, понад сотня отримали поранення. Жертвами окупантів стали, зокрема, дві студентки, передає 24 Канал.

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Росіяни вбили двох молодих дівчат

Так, студентський ректорат Сумського державного університету розповів, що серед числа загиблих унаслідок подвійного ракетного удару по місту є дві студентки навчально-наукового медичного інституту. Це Світлана Штепа та Дарія Лобода.

У Сумах загинули подруги – Дарія та Світлана / Фото Суспільне

Відомо, що Дарії Лободі було 19. Вона родом з Прилук. Там дівчина два роки навчалася у Прилуцькому медколеджі. У 2023 році вона поїхала навчатися в медичний університет у Суми.

У Прилуках дівчина навчалася на фельдшера. Була головою студентського самоврядування. Її пригадують як дуже активну, товариську, відповідальну студенку, яка добре навчалася.

"Вона брала участь у всіх заходах, в усіх постановах, займалася волонтерством, допомагала плести сітки для військових. Тобто всюди Даша була. За два роки навчання проявилася ну як дуже талановита студентка", – розповіла директорка медколеджу Тетяна Котляр.

Дарія була єдиною дитиною у сім'ї.

Раніше повідомлялося, що серед жертв окупантів – шестикласник Максим Мартиненко та його батьки Наталія та Микола. Загарбники також вбили нотаріуса Людмилу Ващенко, водія автобуса Миколу Леона та викладачку Коледжу мистецтв Олену Когут.

Нагадаємо, що для удару по Сумах ворог використав два "Іскандери-М" з касетною бойовою частиною, аби спричинити якомога більше жертв. Місцева влада заявила, що більшість людей загинула саме внаслідок повторного удару. Друга ракета була нашпигована осколковими елементами та вибухнула у повітрі.