Дипустанови по всьому світу приспустили прапори, вшановуючи загиблих у Сумах
- Дипустанови по всьому світу 14 квітня приспустили прапори на знак жалоби за загиблими у Сумах від ракетної атаки Росії 13 квітня.
- МЗС підкреслило, що Росія має нести повну відповідальність за свідомий терор цивільного населення та кожен скоєний воєнний злочин.
По всьому світу 14 квітня закордонні дипломатичні установи приспустили державні прапори, вшановуючи пам'ять загиблих внаслідок ракетної атаки Росії на Суми 13 квітня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС.
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Жалоба за загиблими у Сумах: дипустанови приспустили прапори
У понеділок, 14 квітня, закордонні дипломатичні установи по всьому світу приспустили державні прапори, вшановуючи пам'ять загиблих у Сумах. Книги жалоби були відкриті у посольствах та консульствах України.
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Дипустанови приспустили прапори / Фото МЗС
У МЗС наголосили, що внаслідок цієї ракетної атаки Росії загинуло 34 людини, серед яких 2 дітей. Більше сотні людей зазнали поранення.
Росія має нести повну відповідальність за свідомий терор цивільного населення та кожен скоєний воєнний злочин,
– підкреслили в Міністерстві.
Також додали, що наближення справедливого миру – головне завдання української дипломатії.
Зверніть увагу! У прокуратурі Сумщини повідомили, що внаслідок ракетної атаки по центру міста Суми 13 квітня загинули 35 людей, зокрема, 11-річний хлопчик і 17-річний юнак.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок терористичної атаки Росії. Вічна пам'ять!