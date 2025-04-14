Дипустанови по всьому світу приспустили прапори, вшановуючи загиблих у Сумах

По всьому світу 14 квітня закордонні дипломатичні установи приспустили державні прапори, вшановуючи пам'ять загиблих внаслідок ракетної атаки Росії на Суми 13 квітня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС.

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Жалоба за загиблими у Сумах: дипустанови приспустили прапори

У понеділок, 14 квітня, закордонні дипломатичні установи по всьому світу приспустили державні прапори, вшановуючи пам'ять загиблих у Сумах. Книги жалоби були відкриті у посольствах та консульствах України.

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Дипустанови приспустили прапори / Фото МЗС

У МЗС наголосили, що внаслідок цієї ракетної атаки Росії загинуло 34 людини, серед яких 2 дітей. Більше сотні людей зазнали поранення.

Росія має нести повну відповідальність за свідомий терор цивільного населення та кожен скоєний воєнний злочин,

– підкреслили в Міністерстві.

Також додали, що наближення справедливого миру – головне завдання української дипломатії.

Зверніть увагу! У прокуратурі Сумщини повідомили, що внаслідок ракетної атаки по центру міста Суми 13 квітня загинули 35 людей, зокрема, 11-річний хлопчик і 17-річний юнак.



24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок терористичної атаки Росії. Вічна пам'ять!