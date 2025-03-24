Люди плачуть і кричать: що відбувається на місці удару в Сумах

Росіяни 24 березня завдали ракетного удару по житловому районі в Сумах. Станом на зараз відомо про понад 70 поранених людей, серед них 13 дітей.

Детальніше про ситуацію в місті 24 Каналу розповіла кореспондентка із Сум Діана Крахматова, зауваживши, що в багатьох людей є гостра реакція на стрес. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та інші об'єкти.

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Що відбувається на місці удару

За словами кореспондентки, постраждалим надавали допомогу одразу на місці удару, декого шпиталізували. Зараз люди продовжують залишатись біля пошкодженого житла – хтось прибирає скло, хтось збирає речі, щоб евакуюватись в безпечне місце. Також люди стоять у черзі, щоб заповнити документи на отримання будівельних матеріалів.

Поруч ДСНС розгорнули намет, там працює психолог, адже є дуже багато людей, у яких гостра реакція на стрес – вони плачуть та кричать,

– наголосила Крахматова.

Внаслідок удару пошкоджено 10 багатоповерхових будинків, школу та інфраструктурні об'єкти. У будівлях вибиті вікна, в житлових будинках пошкоджені балкони. До одного з під'їздів будинку перегородили вхід, адже зверху висить аварійна плита, яку демонтують.

До слова, для надання допомоги постраждалим розгорнули штаби в дитячих садочках №10 та №25. Там прийматимуть заяви на обстеження пошкодженого житла та організують місця для ночівлі мешканців пошкоджених квартир.

На щастя, попередньо, у місті немає загиблих через ворожий обстріл.