Новий етап війни, або чому Росія активізувала удари по містах
- Кремль активізує внутрішній вплив на Україну, намагаючись підірвати стабільність та знизити здатність до опору через громадську думку.
- Росія використовує терор потужними засобами ураження проти щільнозаселених районів, щоб формувати відчуття фатальності.
- Кремль свідомо обирає цілі, які спричиняють значні жертви серед цивільного населення, вважаючи це прийнятною методологією для досягнення своїх стратегічних цілей.
Про те, що Кремль буде вимушений активізувати внутрішній вплив на Україну разом із продовженням тиску на фронті, стало зрозуміло ще пару місяців тому, коли почали падати темпи російського осінньо-зимового наступу.
Жахлива стратегія росіян
Підірвати тил, розхитати внутрішній соціально-політичний в Україні стан, максимально знизити рівень її стійкості та спроможності, продовжувати чинити спротив, шляхом впливу на громадську думку суспільства – ось основні цілі цієї комбінації. Про це заявив Костянтин Машовець, інформує 24 Канал.
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Найшвидший та достатньо ефективний спосіб для цього – терор далекобійними потужними засобами ураження проти щільнозаселених районів та міст, із великою кількістю жертв. Росіяни чинять це, щоб залякати, сформувати у свідомості якомога більшої кількості наших громадян відчуття фатальності та й банальний острах у такому випадку буде не зайвим.
Удар по центру міста Суми свідчить про низку речей.
1. Реалізовувати свою стратегію ворог готовий за будь-яку ціну – використання штучних виробів, типу ракет до ОТРК, про це наочно свідчить. Тобто противник готовий використати у цій справі будь-які засоби ураження, які є у його розпорядженні.
2. Вибір цілі для такого роду ударів, пов'язаний із чималою кількістю жертв серед мирного населення, не є випадковим чи помилковим. Це усвідомлена та цілком прийнятна для Кремля методологія впливу на противника. Співвідношення "вартість – результат", за його розумінням, тут цілком прийнятні.
3. Ефективність впливу також досягається тим фактом, що Україна у своєму тилу не може прикрити високоефективними засобами ППО буквально все й всіх. У першу чергу захищають військові та критично важливі для функціювання держави об'єкти.
Противник це знає, а тому й обирає для такого роду впливу саме мирні квартали та об'єкти – більша ймовірність завдання максимально можливої шкоди. Відтак – здійснити майже миттєвий й реальний вплив на свідомість людей.
4. Жодної морально-етичної дилеми, пов'язаної з очевидною високою ймовірністю значних жертв серед мирного цивільного населення, ані для самого Кремля, ані для безпосередніх виконавців цієї методології явно не існує. Центральна частина міста, Вербна неділя і масований ракетний удар....
Можемо констатувати – завдання потужних ударів саме по значних населених пунктах нашої країни з боку ворога є одним з важливих (на його збочений погляд) елементів загальної стратегії примушення України до капітуляції.
Основна мета – сформувати у громадській думці українців різке несприйняття будь-якого продовження війни. Острах у масовій свідомості, відчуття безпорадності та фатальності – пріоритети ворога у цьому сенсі.
Колонка є особистою думкою автора, редакція 24 Каналу може не поділяти її.