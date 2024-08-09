Десятки загиблих та поранених, зруйнований ТЦ: усе, що відомо про удар по Костянтинівці

Росія 9 серпня атакувала супермаркет у Костянтинівці на Донеччині. В ОВА повідомили, що росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії.

На жаль, відомо про десятки загиблих та поранених, їхня кількість – росте. Усе, що відомо про цинічний російський обстріл цивільних об'єктів у Костянтинівці, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Росіяни вдарили по супермаркету опівдні

Місцеві телеграм-канали приблизно опівдні повідомили про російський удар по Костянтинівці.

Під обстріл потрапив "Екомаркет", згодом стало відомо, що у приміщенні супермаркету розташовувалося відділення "Нової пошти".

Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян,

– наголосили у Донецькій ОВА.

Після удару у приміщенні почалася пожежа. На місце одразу вирушила поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби. Пошкоджено торгові приміщення, житлові будинки та автотранспорт.

Росія вдарила по супермаркету в Костянтинівці / Фото начальника Костянтинівської МВА

У "Новій пошті" повідомили, що частина посилок вціліла, а за знищені пообіцяли компенсацію.

"Цей черговий підступний удар вкотре нагадує нам, із ким ми маємо справу", – зауважили на пошті.

Пізніше голова ОВА Вадим Філашкін повідомив, що росіяни вдруге за день обстріляли зі "Смерчів" Костянтинівку. Під удар потрапив приватний сектор.

Унаслідок цієї атаки поранено 2 цивільних. Також пошкоджено 6 приватних будинків і газопровід.

Росіяни ударили по супермаркету у Костянтинівці: дивіться відео

Відомо про десятки загиблих та поранених людей

Наразі рятувальна операція ще триває, під завалами супермаркету – люди. У Донецькій ОВА повідомили, що на момент удару там перебували 50 осіб.

Станом на 14:49 відомо про щонайменше 11 загиблих. Також 37 осіб зазнали поранень різного ступеня тяжкості, зокрема, багато потерпілих, що перебували поруч із місцем удару, зазнали контузії. Усім надається невідкладна медична допомога. Серед поранених – один з працівників "Нової пошти".

Костянтинівка. Влучання у торговельний центр, де розміщувалось вантажне відділення "Нової пошти". Всі наші співробітники живі, один колега отримав контузію – йому надається вся необхідна допомога,

– заявили на пошті.

Зважаючи на цинічний удар, який призвів до загибелі та поранення багатьох людей, мешканців закликали евакуюватися.

"Не ризикуйте життям та здоров'ям своїм та своїх близьких, особливо дітей! Прийміть єдине правильне рішення – евакуюйтесь до більш безпечних регіонів нашої країни на період ведення активних бойових дій, у яких, на жаль, на сьогодні перебуває наша громада", – наголосив начальник Костянтинівської МВА.

Влада відреагувала на удар по Костянтинівці

З питань евакуації звертайтеся за телефонами: 050 567 88 87, 095 036 16 19, 093 420 18 83.

Спочатку цинічний удар російської армії по Костянтинівці підтвердив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Удар по супермаркету в Костянтинівці – черговий терор росіян. Війна з цивільними – це все, що вони вміють. Росія має відчути сповна розплату за все, що вона робить,

– написав він.

Згодом на російський обстріл по супермаркету відреагував Володимир Зеленський. Він показав наслідки удару ворога по ТЦ у Костянтинівці.

Президент показав наслідки удару по Донеччині: дивіться відео

Костянтинівка, Донецька область. Удар російських терористів по звичайному супермаркету та пошті. Люди під завалами,

– ідеться у повідомленні президента.

Він пообіцяв, що "буде зроблено все, щоб врятувати людей" та висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

"Росія відповідатиме за цей терор, і ми зробимо все, щоб світ і надалі був з Україною, підтримував наш захист і порятунок життів наших людей", – додав президент України.