Дрони прилетіли з Казахстану: які побрехеньки поширює роспропаганда про удар по Татарстану

Російській пропагандистській машині складно визнати, що Україна може дістати в глиб їх країни, щоб завдавати ефективних ударів по військових об'єктах їх країни-агресора. А тому, росіяни взялись вигадувати будь-які виправдання ударам і готові навіть звинуватити у нападі Казахстан.

Так, журналіст кремлівського видання Дмитро Смирнов прокоментував атаку безпілотників по Татарстану досить "креативно".

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Зокрема, на питання, як дрони долетіли до Нижньокамську та Єлабугу, адже звідси до кордону з Україною 1200 кілометрів, він не придумав нічого кращого, як сказати, що атаку здійснили з території Казахстану.

"До питання, звідки запускають дрони: від Нижньокамська та Єлабуги до кордону з Україною 1200 кілометрів, а до кордону з Казахстаном – лише 500 кілометрів", – загадково вказав він.

Мовляв, "подумайте самі". Не хочемо засмучувати російського пропагандиста, та в України є чим атакувати на такі відстані.



Росіяни заявили, що дрони сьогодні запустили з Казахстану / Скриншот росЗМІ

"Зі степів Середньої Азії": версія депутата держдуми

. Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив , що Україна має моделі, які можуть пролетіти понад 1000 кілометрів.

Цікаво, що росіяни на цьому не зупинились. Депутат держуми Росії Андрій Гурульов заявив, що не відкидає, що безпілотник, який атакував Татарстан, міг бути запущений зі степів Середньої Азії.

Схоже, що Росії легше вигадати абсолютну нісенітницю, ніж допустити, що дрони запускали з території України.

Відтак, Гурульов наголосив, що російські фахівці наразі працюють над тим, щоб визначити точку зльоту і траєкторію польоту БПЛА.

З його слів, у республіках Середньої Азії, які цілком можливі, особливо ті райони, які розташовані в північно-західній стороні, бо вони практично незаселені і не контролюються ні з повітря, ні РЛС.

Російський депутат про атаку зі степів Азії: відео

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