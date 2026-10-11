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11 жовтня, 19:52
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Оновлено - 20:08, 11 жовтня

"Перемир'я" по-російськи: Зеленський повідомив про удар по ТЕЦ Харкова

Дарія Черниш

Російські війська 11 жовтня завдали удару по ТЕЦ-5 у Харкові. Тим самим Росія порушила енергетичне перемир'я, оголошене Дональдом Трампом.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Росія вже порушила перемир'я

Протягом всього дня сьогодні у небі були російські "Шахеди". Зараз теж "Шахеди" в небі. Були удари авіабомб. Були удари по нашій енергетиці. Щойно був удар по ТЕЦ-5 в Харкові – по енергетиці Харкова,
– зазначив Зеленський.

За словами глави держави, лише за один тиждень агресор завдав понад 200 ударів по об'єктах генерації та передачі електрики в Україні.

Крім того, за цей же період зафіксовано 17 атак по українських газових і нафтових об'єктах.

Загалом внаслідок російських обстрілів цього тижня загинули більше ніж 150 людей, а понад 700 осіб отримали поранення.

Чи знають в Росії про енергетичне перемир'я?

Водночас, як передають росЗМІ, у Держдумі Росії не володіють інформацією про енергетичне перемир'я з Україною.

Зокрема, заступник голови комітету Держдуми з енергетики Ігор Ананських заявив, що Трамп "частенько говорить щось для того, щоб не зростали ціни на нафту", коментуючи заяву президента США про нібито домовленість щодо припинення ударів по енергетиці.

 

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Енергетика
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Перемир'я
Війна Росії з Україною