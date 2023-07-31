Росіяни вдарили по трубі Херсонської ТЕЦ: Хлань сказав, чому обрали таку ціль

Російські загарбники 31 липня вкотре завдали ударів по Херсонщині. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблі й поранені.

Депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань зауважив, що окупанти вдарили по трубі Херсонської ТЕЦ. Про це він розповів 24 Каналу.

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Черговий терористичний акт

Росіяни знову намагаються бити по критичній інфраструктурі. Ймовірно, через дії загарбників цьогорічний опалювальний сезон знову буде нелегкий.

Дійсно вдарили по трубі, зруйнувавши її. Влітку треба готуватися до опалювального сезону для того, аби забезпечити людей теплом. Це черговий терористичний акт росіян,

– сказав Хлань.

Він припускає, що окупанти намагатимуться цілитися в критичну інфраструктуру, енергооб'єкти. Традиційно, як вони робили й минулої зими, намагаючись зірвати нормальне життя в Херсоні. Окупанти знову цілять по об'єктах критичної, теплової інфраструктури, щоб не було змоги підготуватися до осені.

Зазначимо, що за минулу добу противник здійснив 68 обстрілів по Херсонській області, випустивши 358 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків та БпЛА. По місту Херсон ворог випустив вже 36 снарядів.

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Росіяни обстріляли Херсонщину