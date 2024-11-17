Росіяни хотіли влаштувати нам блекаут, – Лакійчук оцінив масовану ракетну атаку ворогу

Ранок 17 листопада розпочався з комбінованої атаки ворога. По території України було запущено понад 210 повітряних цілей – 120 ракет та 90 безпілотників. Збити вдалося 144 з них.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук сказав 24 Каналу, що окупанти намагалися влаштувати блекаут, оскільки били насамперед по енергетиці. Але, на щастя, у них не вийшло.

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На що вказує ворожий удар

Напередодні удару 17 листопада російська стратегічна авіація злітала майже кожного дня. Це якраз були свідчення про підготовку до майбутнього удару по енергетичній інфраструктурі України.

До атаки був залучений широкий спектр засобів ураження, зокрема:

ракети Х-101 з Ту-95, які протягом тижня лякали українців зльотами та проводили розвідку нашої радіолокаційної системи;

ракети Х-47М2 "Кинджал" з МіГ-31К;

ракети Х-22 з Ту-22;

ракети "Калібр" з акваторії пунктів базування російського флоту в Чорному морі;

понад 90 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу.

Очевидно, що росіяни хотіли влаштувати нам блекаут. Райони та об'єкти, куди вони здійснювали удари, це був не тільки Київ, а били по всій території України, насамперед це райони атомних електростанцій і не тільки. Власне кажучи, була спроба "звалити" енергетику,

– наголосив Павло Лакійчук.

Тому цілком природно, що одразу після початку ударів Укренерго попередило про екстрені відключення електроенергії в деяких областях, тому що загроза була вкрай серйозна. Втім, скасування відключень в низці регіонів якраз свідчить про те, що росіяни не домоглися своєї цілі. Хоч і дуже розраховували на це.

Також варто наголосити на політичній складовій. Канцлеру Німеччини Олафу Шольцу та обраному президенту США Дональду Трампу необхідно вкотре пересвідчитися, що Росія не готова йти на переговори, а, навпаки, такими ударами ескалує ситуацію.

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Яку стратегію потрібно переглянути Україні

Близько тижня тому речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що Україна не завдає ударів по російських портах у Новоросійську та Азові через те, що у цих містах є цивільна інфраструктура.

На думку Лакійчука, Силам оборони України необхідно переглядати цю стратегію. Ці порти є законною ціллю для ударів. Саме з Новоросійська ворог запускає "Калібри".

Зазначимо, під час масованої атаки 17 листопада військовослужбовиця Наталія Грабарчук збила крилату ракету за допомогою ПЗРК "Ігла", це був її перший бойовий пуск.