Намагаються захистити бухту: "Атеш" розкрив дії росіян у Криму після ураження "Ямалу" й "Азову"

Партизани "Атешу" розповіли, що росіяни після ураження кораблів "Ямал" та "Азов" 24 березня намагаються захистити бухту Севастополя. Окупанти прагнуть убезпечитися від можливих ударів по суднах.

Зрештою український рух спротиву виявив дії окупантів після удару по двох кораблях. Таким чином стало відомо про задуми ворога і можливість їх обходу.

Дивіться також В Сімферополь прибуває російська військова техніка, – "Атеш"

"Атеш" виявив загородження у бухті в Севастополі

Партизани зазначили, що після ударів Сил оборони України крилатими ракетами та морськими дронами по великих десантних кораблях "Ямал" та "Азов", командування Чорноморського флоту Росія перекриває хід катерів і виставляє нові загородження на морському вході в бухту.

Також агент "Атеш" повідомив, що окупанти намагаються обмежити доступ до 91-го причалу.

Ситуацію у бухті допомагає моніторити група "Кримський вітер". Ми продовжуємо постійне спостереження за ситуацією у бухті Севастополя!

– зазначили в русі опору.

Україна успішно нищить флот окупантів у Криму

Під час операції в ніч на 24 березня Сили оборони України успішно атакували російські військові кораблі "Азов" і "Ямал" в окупованому Севастополі. Військово-морські сили підтвердили, що ці кораблі зазнали серйозних пошкоджень і не зможуть виконувати бойові завдання в найближчому майбутньому.

Корабель "Ямал", який брав участь в анексії Криму в 2014 році, перебуває на ремонті з 2017 по 2023 рік. "Азов" до російського флоту увійшов у 1990 році під іменем "БДК-54", а свою назву отримав уже через 10 років – у 2000 році.

Речник ВМС Дмитро Плетенчук також зазначив, що разом із цими двома російськими кораблями могли уразити й інше судно. Адже на місці влучання на заводі стояв ще один великий десантний корабель, назву і тип якого визначають Військово-морські сили.

А вже 26 березня Збройні сили України успішно вразили російське судно "Костянтин Ольшанський" за допомогою української ракети "Нептун". Корабель, який спочатку належав Україні, був незаконно захопленим російськими силами у 2014 році під час анексії Криму.

"Атеш" закликав жителів окупованого Кримського півострова продовжувати передавати інформацію про ситуацію в бухті координатору: @Ametham_atesh_ua