Попередньо відомо, чим Росія вдарила по виправній колонії на Запоріжжі
- Росіяни вночі 29 липня атакували один з пенітенціарних закладів Запорізької області.
- Попередньо відомо, чим Росія вдарила по виправній колонії на Запоріжжі.
Росія вночі 29 липня завдала удару по виправній колонії на Запоріжжі. Внаслідок ворожих дій є багато загиблих та постраждалих.
Попередньо відомо, чим вдарили окупанти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Івана Федорова, главу ОВА.
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Чим росіяни вдарили по виправній колонії на Запоріжжі?
Вночі у вівторок, 29 липня, ворожі російські війська 8 разів обстріляли Запорізький район. За словами очільника ОВА, попередньо противник вдарив ФАБами.
Внаслідок дій російської окупаційної армії є загиблі. Також відомо про понад 30 постраждалих.
Поцілив і по виправній колонії. 16 людей загинули, 35 зазнали поранень,
– повідомив Федоров.
Постраждалим надають усю необхідну медичну допомогу.
Федоров зазначив, що зруйновані приміщення установи. Також пошкоджені приватні будинки поруч.
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До слова, вночі 29 липня окупанти вдарили і по Кам'янському, що на Дніпропетровщині, та поцілили по медзакладах. Відомо, що є загиблі та поранені.