Росія з артилерії атакувала вокзал у центрі Херсона
- Російські війська атакували залізничний вокзал у центрі Херсона артилерійським вогнем, пошкодивши приватні будинки та автомобілі.
- Унаслідок обстрілу постраждав пасажирський локомотив, але пасажири та працівники не постраждали; організовано автобуси для евакуації 66 пасажирів до Миколаєва.
Вдень 18 травня окупанти обстріляли залізничний вокзал у центрі Херсона. Ворог використав артилерійський вогонь.
Попередньо постраждалих немає. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Херсонську ОВА.
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Що відомо про атаку Росії на Херсон
В адміністрації пояснили, що ворог вкрив артилерійським вогнем Центральний район Херсона близько 16:00.
Під ударами знов опинилась будівля залізничного вокзалу та прилеглі вулиці. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки й автомобілі,
– йдеться у повідомленні.
Там додали, що ворог "полює" місцевість з дронів, щоб завдати повторних ударів.
В Укрзалізниці повідомили, що пасажири та працівники не постраждали, проте пасажирський локомотив був уражений внаслідок обстрілу. Також знову постраждала будівля залізничного вокзалу.
Після закінчення повітряної тривоги залізничники спільно з ОВА організували автобуси для доставки 66 пасажирів з Херсона до Миколаєва. "Залізничники оперативно додають вагони до поїзда, що вже очікує в Миколаєві, щоби вмістити всіх пасажирів з херсонського вокзалу", – зазначили в Укрзалізниці та додали, що рух інших поїздів – за графіком.
Нагадаємо, що у 2023 році росіяни масово обстріляли Херсон. Зокрема, під ударом опинився вокзал, на якому в той момент було понад 100 людей, які чекали на евакуацію.