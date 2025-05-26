Там виробляють зброю для масованих атак на Україну: у РНБО прокоментували удар по Єлабузі

У ніч проти 26 травня у Татарстані пролунала серія вибухів. Через загрозу безпілотників у республіці зачинили аеропорт. Під ударом українських дронів опинилася Єлабуга.

Вперше за час вторгнення Татарстан атакували дрони у квітні 2024 року. Там розташовані важливі для росіян заводи у контексті ведення війни проти України, передає 24 Канал.

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Удар по Єлабузі

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, що Єлабуга вкотре стала ціллю атаки невідомих дронів, оскільки там розташований завод, що виробляє "Шахеди".

23 квітня 2024 року він знову перебував під ударом. Тоді Коваленко уточнив, що цього річ окупантам поставили задачу виробляти від 8 000 до 10 000 ударних дронів за рік і від 15000 дронів-обманок.

Також уночі було уражене хімічне підприємство в Івановській області, яке створює компоненти для російської техніки та зброї, включно з ракетами.

Крім того, неспокійною видалася ніч і для Тули. Там теж безпілотники могли влучити по місцевому заводу.

Вранці міноборони окупантів повідомило про нібито збиття 96 українських безпілотників над регіонами Росії, з них 6 – над Московською областю.