Удар по залізничному вокзалу у Херсоні: у мережі з'явилися перші кадри після російської атаки
Джерело:Олександр Прокудін
Російські загарбники ввечері 26 грудня ударили по залізничному вокзалу у Херсоні. На момент обстрілу у будівлі перебували близько 100 пасажирів, які очікували на відправлення своїх потягів.
Зрештою у мережі з'явилися моторошні кадри з першими секундами атаки херсонського залізничного вокзалу. Внаслідок російського удару будівля зазнала значних пошкоджень.
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Перші секунди після обстрілу вокзалу у Херсоні
Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін виклав у мережу відео, на якому зафіксований залізничний вокзал Херсона у перші хвилини після російського удару. На кадрах можна побачити, як внаслідок обстрілу постраждали та загинули люди.
Обстріл херсонського залізничного вокзалу / Відео з телеграм-каналу Олександра Прокудіна (18+)
Глава Херсонської ОВА зазначив, що у вокзалі перебували люди, які очікували евакуаційний потяг з міста, яке щоденно обстрілюють окупанти.
Двоє цивільних зазнали уламкових поранень. Людям надається вся необхідна меддопомога,
– написав Прокудін.
Він також зазначив, що під час атаки росіяни вбили лейтенанта поліції з Кіровоградщини, який забезпечував евакуацію людей. Прокудін розповів, що також постраждали й двоє інших поліцейських, і наразі вони перебувають у лікарні.
Росія 26 грудня сильно обстрілювала Херсон
- Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що впродовж кількох годин російська армія потужно обстрілювала Херсон. Внаслідок цього постраждали 3 людини, один з яких перебував у важкому стані.
- Зрештою під час свого традиційного вечірнього звернення Володимир Зеленський розповів, що окупанти вгатили по залізничному вокзалу у Херсоні, де на той момент були люди. Президент наголосив, що всі служби вже працюють на місці, а кількість загиблих і поранених – встановлюють.
- Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що на вокзалі на момент обстрілу близько 140 осіб очікували на відправлення евакуаційного поїзда. Він зазначив, що внаслідок атаки загинув поліцейський, який до останнього допомагав евакуюватися херсонцям.