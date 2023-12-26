Удар по залізничному вокзалу у Херсоні: у мережі з'явилися перші кадри після російської атаки

Російські загарбники ввечері 26 грудня ударили по залізничному вокзалу у Херсоні. На момент обстрілу у будівлі перебували близько 100 пасажирів, які очікували на відправлення своїх потягів.

Зрештою у мережі з'явилися моторошні кадри з першими секундами атаки херсонського залізничного вокзалу. Внаслідок російського удару будівля зазнала значних пошкоджень.

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Перші секунди після обстрілу вокзалу у Херсоні

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін виклав у мережу відео, на якому зафіксований залізничний вокзал Херсона у перші хвилини після російського удару. На кадрах можна побачити, як внаслідок обстрілу постраждали та загинули люди.

Обстріл херсонського залізничного вокзалу / Відео з телеграм-каналу Олександра Прокудіна (18+)

Глава Херсонської ОВА зазначив, що у вокзалі перебували люди, які очікували евакуаційний потяг з міста, яке щоденно обстрілюють окупанти.

Двоє цивільних зазнали уламкових поранень. Людям надається вся необхідна меддопомога,

– написав Прокудін.

Він також зазначив, що під час атаки росіяни вбили лейтенанта поліції з Кіровоградщини, який забезпечував евакуацію людей. Прокудін розповів, що також постраждали й двоє інших поліцейських, і наразі вони перебувають у лікарні.

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