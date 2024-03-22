Російський удар по Запоріжжю: стала відома кількість постраждалих

Росія вночі проти 22 березня масовано атакувала Україну та поцілила у житлові та інфраструктурні об'єкти Запоріжжя. Внаслідок атаки постраждали люди.

Крім цього, відомо щонайменше про 3 загиблих. Також 14 людей отримали поранення.

Дивіться також На порятунок є лічені хвилини: що відомо про ракети "Іскандер", якими Росія атакувала Україну

Кількість може зрости

Голова Запорізької ОВА повідомив, що ворог поцілив у багато житлових об'єктів. Є руйнування. На місцях влучань розбирають завали та встановлюють точну кількість постраждалих.

Крім цього, кілька людей вважаються зниклими безвісти. Мовиться про 2 людей.

Також у Запоріжжі є руйнування. Зокрема, зруйновано щонайменше 7 одноповерхових будинків на правому березі міста Запоріжжя. Також ще щонайменше у 20 житлових будинків повилітали вікна.

Внаслідок обстрілу ДніпроГЕС є загиблий