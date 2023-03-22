У Запоріжжі було пряме влучання, після збиття інші наслідки, – військовий експерт про трагедію
Безумовно, російська ракета летіла і потрапила в житловий будинок у Запоріжжі. Це не уламки, внаслідок роботи ППО.
Про це 24 Каналу заявив майор ЗСУ в запасі, ветеран російсько-української війни та військовий експерт Олексій Гетьман. Він підкреслив, що про це чітко свідчить відео, яке з’явилося у мережі.
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"Випадки потрапляння уламків ракети після роботи ППО були в Києві, але це виглядало зовсім інакше. На відео чітко видно, що ракета летіла. Вона не високоточна і збилася. Ймовірно, це кругове відхилення", – наголосив Гетьман.
Перші деталі удару росіянами по Запоріжжю: дивитись відео
Чому ракета збилась з курсу
Олексій Гетьман називає очевидну причину – це наслідок так званого "імпортозамєщєнія". Через санкції ворог не має доступ до якісних елементів, наприклад американських, а замінює їх саморобними чи бере з країн третього світу. Тому ракета втрачає свою головну перевагу – високоточність потрапляння.
"З іншого боку – навмисно вони б не потрапили. Не такі вони фахівці. Але ця ракета невідомо куди летіла, збилася з польотного курсу і полетіла казна куди. Вони (росіяни – 24 Канал) розуміють її відхилення на 10, 100 метрів чи навіть кілометр, а також усвідомлюють, що ракета могла потрапити в будь-яке інше місце, але не в ціль", – відзначив військовий експерт.
Він наголосив, що високоточних ракет в Росії немає.
Які наслідки для росіян
За словами Олексія Гетьмана, це черговий злочин Росії, на який вони пішли свідомо.
Це злочин, який зафільмований і має бути доданий до матеріалів суду в Гаазі, де злочинців будуть засуджувати,
– підкреслив спікер.
Удар по Запоріжжю: основне
- 22 березня об 11:20 у Запоріжжі пролунали вибухи. Дві з шести ракет, випущених по місту, потрапили у дев'ятиповерхівку. В результаті атаки сталося часткове руйнування торців двох багатоповерхових житлових будинків.
- Повітряна тривога спрацювала не одразу. Це через те, що місто розташоване недалеко від лінії фронту. За попередньою інформацією, під час удару, ймовірно, була реактивна система залпового вогню. Можливо, Торнадо-С.
- Станом на 14:00 троє людей – у важкому стані, 19 – у середньому, 3 – у легкому. Ще п'ятеро людей отримали медичну допомогу на місці прильоту. Одна постраждала людина, яка перебувала у важкому стані, загинула.