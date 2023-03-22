У Запоріжжі було пряме влучання, після збиття інші наслідки, – військовий експерт про трагедію

Безумовно, російська ракета летіла і потрапила в житловий будинок у Запоріжжі. Це не уламки, внаслідок роботи ППО.

Про це 24 Каналу заявив майор ЗСУ в запасі, ветеран російсько-української війни та військовий експерт Олексій Гетьман. Він підкреслив, що про це чітко свідчить відео, яке з’явилося у мережі.

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"Випадки потрапляння уламків ракети після роботи ППО були в Києві, але це виглядало зовсім інакше. На відео чітко видно, що ракета летіла. Вона не високоточна і збилася. Ймовірно, це кругове відхилення", – наголосив Гетьман.

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Чому ракета збилась з курсу

Олексій Гетьман називає очевидну причину – це наслідок так званого "імпортозамєщєнія". Через санкції ворог не має доступ до якісних елементів, наприклад американських, а замінює їх саморобними чи бере з країн третього світу. Тому ракета втрачає свою головну перевагу – високоточність потрапляння.

"З іншого боку – навмисно вони б не потрапили. Не такі вони фахівці. Але ця ракета невідомо куди летіла, збилася з польотного курсу і полетіла казна куди. Вони (росіяни – 24 Канал) розуміють її відхилення на 10, 100 метрів чи навіть кілометр, а також усвідомлюють, що ракета могла потрапити в будь-яке інше місце, але не в ціль", – відзначив військовий експерт.

Він наголосив, що високоточних ракет в Росії немає.

Які наслідки для росіян

За словами Олексія Гетьмана, це черговий злочин Росії, на який вони пішли свідомо.

Це злочин, який зафільмований і має бути доданий до матеріалів суду в Гаазі, де злочинців будуть засуджувати,

– підкреслив спікер.

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