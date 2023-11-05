Севастополь вже ніколи не буде безпечним, – ЗСУ про влучання у суднобудівний завод у Керчі

Україна атакувала суднобудівельний завод "Залив", який розташований на території тимчасово окупованого Криму. Підприємство працювало задля забезпечення військових потреб ворога.

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк у етері телемарафону розповіла про наслідки влучання у суднобудівний завод у Керчі. Водночас вона не стала розкривати забагато деталей, щоб ворог не зміг використати цю інформацію проти нас.

Дивіться також Корабель, який був уражений у Керчі, ще навіть не брав участь у плаванні, – Ігнат

Визнали навіть в міноборони агресора

Гуменюк наголосила, що ми дуже рідко спираємось на повідомлення ворожого міністерства оборони, проте вони вже теж визнали, що корабель пошкоджено і пошкодження досить серйозні.

Сам об'єкт – суднобудівний завод – це також абсолютно законна військова ціль, оскільки теж забезпечує потужності ворога у цій війні,

– сказала речниця.

Ситуація стабільна

Також ситуацію у Чорному морі охарактеризував речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, зараз там усе стабільно, адже, ймовірно, ворог вирішив взяти оперативну паузу, щоб змінити тактику. Плетенчук зауважив, що зміни вже почалися: Росія розосередила корабельний склад.

Можливо, зараз будуть використовувати інші бази, адже Севастополь вже не є та ніколи не буде безпечною військовою базою для росіян, тому зараз таке затишшя,

– зазначили у Військово-морських силах.

Речник розповів, що у Чорному морі зараз один корабель та ще один в Азовському, а ракетоносіїв взагалі немає.

Влучання у завод у Керчі: останні новини