Удар по заводу в Луцьку: попрощалися з двома загиблими працівниками

На Волині в останню путь провели працівників заводу в Луцьку, що загинули 15 серпня внаслідок масованої атаки Росії. Прощання відбулося з двома з трьох жертв тієї атаки.

У Луцьку прощалися із Дмитром Сорочуком, а в Ківерцях – із Анатолієм Кушніруком. Труни обох були закритими.

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Дмитро Сорочук – наймолодший загиблий

Дмитрові було лише 27 років. Чоловік нещодавно одружився. На підприємстві працював декілька років.

Чин похорону відбувся у Кафедральному соборі Святої Трійці. Попрощатися з загиблим прийшли його колеги, рідні та друзі.

"Хорошою, доброю людиною був! Чуйним товаришем", – пригадує його колега Тарас Литвин.



Загиблий 27-річний Дмитро Сорочук нещодавно одружився / Фото Суспільне

"Завжди підійде поздороватися"

Анатолієві Кушніруку було 55 років. Чоловіка поховали в його рідній Ківерцівській громаді, а саме в селі Омельне. До слова, після смерті Анатолія в громаді оголосили дні жалоби.

Директор з виробництва заводу Сергій Пилипчук, дуже добре відгукується про Анатолія. За його словами, дуже хороша комунікація з ним була.

Завжди підійде поздороватися. Розкаже, розпитає... Шкода їх всіх,

– зауважив директор.

Третього загиблого працівника, 52-річного Віктора Вербицького, ховатимуть 17 серпня.

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