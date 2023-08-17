Удар по заводу в Луцьку: попрощалися з двома загиблими працівниками

17 серпня 2023, 03:00
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Джерело:

Суспільне

На Волині в останню путь провели працівників заводу в Луцьку, що загинули 15 серпня внаслідок масованої атаки Росії. Прощання відбулося з двома з трьох жертв тієї атаки.

У Луцьку прощалися із Дмитром Сорочуком, а в Ківерцях – із Анатолієм Кушніруком. Труни обох були закритими.

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Дмитро Сорочук – наймолодший загиблий

Дмитрові було лише 27 років. Чоловік нещодавно одружився. На підприємстві працював декілька років.

Чин похорону відбувся у Кафедральному соборі Святої Трійці. Попрощатися з загиблим прийшли його колеги, рідні та друзі.

"Хорошою, доброю людиною був! Чуйним товаришем", – пригадує його колега Тарас Литвин.


Загиблий 27-річний Дмитро Сорочук нещодавно одружився / Фото Суспільне 

"Завжди підійде поздороватися"

Анатолієві Кушніруку було 55 років. Чоловіка поховали в його рідній Ківерцівській громаді, а саме в селі Омельне. До слова, після смерті Анатолія в громаді оголосили дні жалоби.

Директор з виробництва заводу Сергій Пилипчук, дуже добре відгукується про Анатолія. За його словами, дуже хороша комунікація з ним була.

Завжди підійде поздороватися. Розкаже, розпитає... Шкода їх всіх,
– зауважив директор.

До речі! Третього загиблого працівника, 52-річного Віктора Вербицького, ховатимуть 17 серпня.

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Ракетний удар по заводу в Луцьку: головне

  • Росія атакувала Луцьк рано-вранці 15 серпня. Це західноукраїнське місто стало однією з цілей ворога піл час масованої атаки. Також під удар потрапили Львів, Дніпро, Сміла на Черкащині та Прикарпаття.
  • По Луцьку окупанти запустили щонайменше 2 ракети, які влучили в одне з промислових підприємств міста. Шведська компанія SKF заявила, що постраждав саме їхній завод.
  • Загалом російський удар по Луцьку забрав життя 3 людей: усі є працівниками цього заводу. Ще одного чоловіка дістали з-під уламків і передали медикам. Крім того, 3 особи потрапили до лікарні в критичному стані.
  • За фактом ракетного удару по підприємству у Луцьку слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження. Мовиться про порушення законів і звичаїв війни.

Автор: Андрій Шляхтін