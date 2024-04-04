Оснащений вибухівкою літак і пульти керування: ЗМІ розповіли, як Україна вдарила по Татарстану
Джерело:Forbes
Українські дрони 2 квітня атакували підприємства у Республіці Татарстан. Для цієї атаки Україна, ймовірно, використала легкі літаки типу Cessna, які могли бути начинені вибухівкою.
Україна могла оснастити такі літаки дистанційним керуванням, після чого вони пролетіли відстань у понад 960 кілометрів та вдарили по заводу "Шахедів". Подібні систематичні удари можуть призвести до скорочення виробництва російських дронів і дати Україні критичну перевагу.
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Вибух великої сили
За данними видання, сила вибуху може свідчити й про розмір вибухового вантажу саморобного безпілотника. Класична модель літака Cessna 172 може летіти на відстань близько 1000 км і нести вантаж вагою 500 кг. Руйнування, які поширилися на промисловий комплекс і сусідній гуртожиток для працівників у Татарстані, свідчать про великі розміри вибухового навантаження літального апарата.
Крім дешевизни, простоти і надійності, безпілотник на базі легкого літака також має перевагу непомітності. Але не через високотехнологічні форми і покриття, а через нешкідливість,
– вважають аналітики.
На думку експертів, цей удар мав налякати російське командування. Все через те, що росіяни не мають достатньо засобів ППО як для захисту фронтових військ, так і для захисту російських міст і заводів.
Атака дронів на Татарстан: що відомо
- Вночі 2 квітня українські дрони вдарили по двох містах в Татарстані – в Єлабузі, де під удар потрапив завод з виробництва "Шахедів", розташований на території особливої економічної зони "Алабуга", а також в Нижньокамську влучили у нафтопереробний комплекс – завод ТАНЕКО.
- Представник ГУР Андрій Юсов, офіційно підтвердив, що саме його відомство здійснило атаку. За його словами, для ударів по об’єктах в Татарстані не застосовувалась зброя іноземного виробництва. Юсов додав, що одну з будівель уразили російські сили ППО.
- Крім того, видання The Guardian з посиланням на представника розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, повідомило, що у здійсненні цієї операції допомагали росіяни, які є етнічними українцями
- Також аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що завдяки атаці по Татарстану, заважаючи, що це перші удари по республіці з початку війни, і на відстань, яку подолали дрони, це є значний перелом у здатності України завдавати ударів в глибокому тилу Росії.