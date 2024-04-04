Оснащений вибухівкою літак і пульти керування: ЗМІ розповіли, як Україна вдарила по Татарстану

Українські дрони 2 квітня атакували підприємства у Республіці Татарстан. Для цієї атаки Україна, ймовірно, використала легкі літаки типу Cessna, які могли бути начинені вибухівкою.

Україна могла оснастити такі літаки дистанційним керуванням, після чого вони пролетіли відстань у понад 960 кілометрів та вдарили по заводу "Шахедів". Подібні систематичні удари можуть призвести до скорочення виробництва російських дронів і дати Україні критичну перевагу.

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Вибух великої сили

За данними видання, сила вибуху може свідчити й про розмір вибухового вантажу саморобного безпілотника. Класична модель літака Cessna 172 може летіти на відстань близько 1000 км і нести вантаж вагою 500 кг. Руйнування, які поширилися на промисловий комплекс і сусідній гуртожиток для працівників у Татарстані, свідчать про великі розміри вибухового навантаження літального апарата.

Cessna 172 — американський легкий літак, який став наймасовішим в історії авіації. Максимальна швидкість Cessna становить близько 300 км/год.

Крім дешевизни, простоти і надійності, безпілотник на базі легкого літака також має перевагу непомітності. Але не через високотехнологічні форми і покриття, а через нешкідливість,

– вважають аналітики.

На думку експертів, цей удар мав налякати російське командування. Все через те, що росіяни не мають достатньо засобів ППО як для захисту фронтових військ, так і для захисту російських міст і заводів.

Атака дронів на Татарстан: що відомо