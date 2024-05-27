Удар по кращих ЗРК росіян на Донеччині: Андрющенко розповів про вражаючі наслідки для фронту
Сили оборони України 22 травня завдали удару по російських позиціях в районі аеродрому Моспине, що на Донеччині. У підсумку касетними боєприпасами ATACMS було знищено дві пускові установки ЗРК С-400 та понівечено іншу техніку. Такі успішні удари вказують на те, що російські найновітніші системи поки що не можуть справлятися з ATACMS.
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що це досить непогана новина і для нас, і для наших партнерів. А також це означає, що Україні потрібно більше ATACMS і швидше, поки росіяни не зрозуміли, як їм протидіяти.
Дивіться також Удар по РЛС "Воронеж-М" за 1 800 кілометрів від кордону: з'явилися супутникові фото наслідків
Дві гарні новини
Удар по позиції російських ЗРК С-300/400 в районі аеродрому Моспине вплине на подальші дії ЗСУ, адже, по-перше, тепер безпілотники самольотного типу можуть спокійніше літати і не боятися.
По-друге, не стільки наша авіація тепер може заходити ближче, скільки їхня авіація не може заходити ближче до лінії фронту. І це досить непогано,
– підкреслив Петро Андрющенко.
Він зауважив, що російські Су тепер літають над Маріуполем досить низько – прямо над будинками, що означає, що вони знизили висоту свого проходження.
Ураження в районі Моспиного, який розташований за 60 кілометрів від лінії фронту, зняв та зафіксував український безпілотник.
Петро Андрющенко вважає це прекраснішим за удар ATACMS, адже наразі існує багато інформаційного шуму, в якому поширюється інформація про ворожих розвідувальних безпілотників та активну роботу РЕБ.
Якщо наші безпілотники можуть коригувати наш вогонь на такій відстані від лінії фронту – це прекрасно. Маріуполь, Бердянськ, а також Ростов чекають на "бавовну". Приморсько-Ахтарськ чекає на "бавовну" зі своїм аеродромом. Ми стоїмо на початку якоїсь чергової цікавої фази і маємо бути впевнені, що воно буде й надалі палати ще ефективніше,
– підсумував радник міського голови Маріуполя.
ЗСУ успішно вражають ворожі ЗРК
- У березні на Запорізькому напрямку українські військові ліквідували зенітно-ракетний комплекс "Бук-М2" та старий радянський ЗРК "Стріла-10".
- У квітні оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій виявили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" противника, який готувався запустити ракети. Він не встиг цього зробити, адже його було оперативно знищено.
- Напочатку травня оператори одного з підрозділів ССО знищили російський "Бук-М1" на Сумщині. У пуско-заряджальній установці було 6 ракет. Окупанти намагалися загасити вогонь та врятувати техніку, однак марно. На тому ж напрямку в кінці квітня уразили два російських ЗРК "Бук", які перебували на пусковій позиції.