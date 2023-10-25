Ушкоджено практично всі об’єкти соціальної сфери, – мер Славути про наслідки атаки росіян
Вночі 25 жовтня росіяни запустили по Хмельниччині бойові дрони "Шахед". На жаль, відомо про падіння уламків по об'єктах інфраструктури міста Славути та поранених внаслідок атаки.
Про ситуацію в місті після російського терору розповів мер Славути Василь Сидор. Він зазначив, що пошкоджено всі навчальні заклади міста.
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Яка ситуація в постраждалому місті
Василь Сидор розповів, що внаслідок нічної атаки росіян по Славуті ушкоджено практично всі об’єкти соціальної сфери. Школи, садочки, лікарня, об’єкти культури, релігійні споруди, а також постраждали приватні будинки.
Близько 300 будинків пошкоджено, багатоповерхових. Наразі ми проводимо інвентаризацію – це також сотні приватних будинків. Загалом це вибиті вікна, двері, покрівля пошкоджена. Багато шкоди для підприємств,
– розповів голова міста.
Мер Славути наголосив, що місто було повністю промисловим та не виробляло нічого для потреб військового комплексу. Тут виробляють унітази, умивальники, а також працює підприємство з шведським капіталом.
Наразі 20 людей перебуває у лікарні через наслідки ворожої атаки. Загалом за медичною допомогою звернулося 26 осіб. Медики надали необхідну допомогу – наразі містяни перебувають у задовільному стані.
Радіаційний фон на АЕС в межах нормах, пошкоджень не було. Однак зазнали ушкоджень міста та села в окрузі.
Що відомо про атаку на Хмельниччину
- У ніч на 25 жовтня росіяни випустили по Україні "Шахеди" з кількох напрямків. Згідно з даними Генштабу, окупанти застосували 11 ударних БпЛА – всі дрони збили, проте уламки завдали значних пошкоджень.
- Окупанти регулярно б'ють по Хмельниччині, щоб позбавити людей світла та тепла. Вони намагаються дістати до критичної інфраструктури, а також ЗСУ.
- Вночі Росія вдарила неподалік Хмельницької АЕС. Внаслідок вибуху пошкоджено вікна у двох корпусах станції. Через пошкодження ліній електропередачі знеструмлено 1 860 споживачів у містах Славута та Нетішин.