Неможливо стримати сліз: у Харкові люди зносять іграшки до будинку, де загинула сім'я з 3 дітьми

У ніч на 10 лютого російські окупанти вдарили по Харкову "Шахедами". Внаслідок атаки згоріло 15 будинків, майже повністю знищена ціла вулиця. Ворожий удар забрав життя 7 людей, серед яких 3 дитини. Найменшому хлопчику було лише 10 місяців.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що у місті продовжують ліквідовувати наслідки удару безпілотниками. Люди зносять квіти та іграшки на місце трагедії й навіть організували волонтерський штаб для допомоги іншим постраждалим.

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У полум'ї згоріла сім'я з дітьми

Родина Путяніних того страшного вечора перебувала вдома разом з трьома дітьми: найстаршому хлопчику було 7 років, найменшому – 10 місяців. Дружина Ольга працювала прокуроркою, але з народженням найменшого сина пішла у декретну відпустку.

Після удару та загоряння будинку сім'я опинилася у вогняній пастці. Попередньо відомо, що жінка з дітьми ховалася у ванні кімнаті. Ймовірно, вона до останнього не випускала зі своїх обіймів найменшого сина.

Після страшної трагедії люди несуть до вщент зруйнованого будинку, лампадки, іграшки та квіти. На цьому місці ніхто не стримує сліз. З обгорілих цеглинок люди навіть склали символічний меморіал.

Наслідки удару російських окупантів / Фото Володимир Зеленський

Люди говорять, що ця трагедія відгукнулася у серці кожній родини Харкова. Тож містяни згуртувалися, а свій біль та щирі співчуття намагаються виказати не тільки словами, а квітами та іграшками, які несуть в пам'ять невинним дітям, чиї життя забрала російська агресія.

Вони були дуже добрі, спокійні… Такі світлі люди… Це дуже тяжко пережити, дуже боляче,

– сказала родичка загиблої родини Маргарита.

На місці досі працюють енергетики, газовики, дорожні служби. Відповідні органи проводять перевірки будинків та інші експертизи.

Люди створили пункт збору допомоги постраждалим

Після трагедії харків'яни організувалися, щоб допомогти родичам загиблих, а також іншим постраждалим. Від того, як містяни об'єдналися та наскільки активно почали працювати – неможливо стримати сліз. Близько тисячі людей принесли теплі речі, продукти, засоби гігієни, іграшки та багато іншого.

Речей назбиралося так багато, що харківський міський голова Ігор Терехов навіть висловив ідею про створення муніципального фонду допомоги. До нього зможуть звернутися люди, які постраждали й від інших обстрілів, що, на жаль, часто трапляються у місті.

Місцеву школу колись закінчив загиблий голова родини, а його син навчався там у 2 класі. Тепер у цьому навчальному закладі батьки, вчителі та пересічні харків'яни організували видачу допомоги. Наразі людей просять не приносити речі, а приходити й сортувати все, що тут є.

Тут усе різноманітне: взуття, одяг, дитячі іграшки, постіль. Люди діляться усім. Можливо, у них самих нічого не залишається, бо в Харкові це всіх торкнулося, але люди все одно діляться чим можуть,

– розповіла Зоя, волонтерка.

Координатори хочуть скласти одяг, взуття за розміром, підготувати готові пакети допомоги, щоб коли людина приходить, їй одразу видали все необхідне. Також постраждалим у всьому допомагають. Вони можуть одразу приміряти речі та обрати те, що підійде.

Ми працюємо вже третій день. Допомагає більше, ніж тисяча людей з дев'яти районів нашого міста. Привезли харчі, різний одяг, ми все розсортували. Просили людей прийти о 9 годині, але вони не витерпіли й вже від 8 тут працюють,

– розповіла Ірина Тонковид, директорка школи.

"Я живу недалеко від місця, де був приліт. Ту ніч пережила з дітьми у ванні. Вже не один день спостерігаю, як люди несуть речі, як всі допомагають. Сьогодні у мене вихідний, тому також прийшла допомогти", – сказала Юлія, волонтерка.

Попередньо місцева влада говорить про те, що на подвір'ях встановлять модульні будиночки, де постраждалі зможуть жити, поки не відбудують їхнє житло.

З родиною з п'яти людей, яка загинула від російського удару, вже попрощалися.

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