Сьогодні вночі росіяни поміняли тактику, – Кіпер попередив одеситів про небезпеку

У ніч проти 11 березня окупанти вкотре атакували Україну "Шахедами". Найбільшу кількість ворожих безпілотників було збито над Одещиною.

Так, Сили оборони Півдня зазначають, що над Одеським регіоном збили аж 10 російських дронів. В ефірі телемарафону глава Одеської ОДА Олег Кіпер заявив, що атака цієї ночі була не схожою на попередні і звернувся із важливим закликом до місцевих жителів, передає 24 Канал.

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Ворог змінив тактику

Олег Кіпер розповів, що внаслідок нічного удару, на жаль, є влучання в інфраструктуру. Також пошкоджень зазнали приватні будинки, розташовані поряд.

Окремо посадовець звернув увагу на те, що окупанти змінили тактику. Зазвичай вони починають запускати дрони з півдня ще пізно ввечері. Найчастіше це траплялося десь близько 23:00. Однак цього разу вони атакували вже після опівночі. Тривога тривала півтори години.

Крім того, Кіпер зауважив, що сьогодні значно менша кількість людей спускалася в укриття, ніж раніше. Глава ОДА попросив одеситів будь-що не ігнорувати тривогу. Тому, що, як правило, дрони маневрують між будинками. Він нагадав про негативний досвід, коли "Шахеди" залітали у квартири.

Кіпер підкреслив, що за час повномасштабної війни в Одеському регіоні облаштували додатково ще 2000 укриттів. Втім, посадовець не впевнений, що їх достатньо у спальних районах.

Окупанти намагаються зірвати зерновий коридор

Два дні тому постпредставник України в Радбезі ООН Сергій Кислиця розповів, що останнім часом окупанти збільшили атаки на південні регіони, бо хочуть зірвати роботу зернового коридору.

За словами Кіпера, зробити це ворог намагається ще з осені 2023 року, коли президент доручив організувати зерновий коридор.

"У зв'язку з тим, що його потужність щоразу збільшується, ворогу це не дуже подобається", – наголосив глава ОДА. Тому, каже він, росіяни постійно б’ють по припортовій інфраструктурі.

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