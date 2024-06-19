У мережі показали орієнтовний маршрут "Шахедів" під час нічної атаки

У ніч проти 19 червня ворог вкотре атакував Україну "Шахедами", ударні дрони поцілили по Львівщині та по енергооб'єкту у Центрі України. В мережі показали приблизний маршрут, якими вони рухались.

Повітряні сили повідомляли, що пуски ударних БпЛА відбувались приблизно з району аеродрому "Приморсько-Ахтарськ", що на території Росії, та мису Чауда в Криму

Дивіться також Збитків на декілька мільйонів, – керівник інституту у Львові оцінив наслідки атаки "Шахедами"

Як уночі летіли "Шахеди"

Після того, як безпілотники були запущені, вони рухались приблизно одним курсом та в одному напрямку. Частина дронів згодом звернула на Кіровоградщину і влучила там по цивільній інфраструктурі.

Всі інші ж БпЛА полетіли через Херсонщину, Миколаївщину та Вінниччину на Захід України. Пролетівши Хмельницьку та Тернопільську області "Шахеди", яким вдалось уціліти після ударів нашої ППО, прорвались на Львівщину. Там вони і завдали ударів.

Приблизний маршрут "Шахедів" уночі 19 червня / Фото monitorwar

Що відомо про нічну атаку