Окупанти вдарили "Шахедами" по Одещині: з'явились моторошні кадри наслідків

У ніч проти 4 вересня відбулась нова ворожа атака ударними безпілотниками. Так, загарбники вдарили по Одещині.

У МВС вже оприлюднили моторошні кадри наслідків удару по Одещині. Попередньо, від ворожої атаки ніхто не постраждав.

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Які наслідки ворожого удару по Одещині

Російські війська вкотре атакували цивільну інфраструктуру півдня регіону. На жаль, руйнувань зазнали складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка, ремонтні майстерні з подальшим загорянням.

Пожежу оперативно ліквідували працівники ДСНС. Зараз на місцях уражень працюють поліцейські. Правоохоронці проводять огляд руйнувань, фіксують наслідки ворожої атаки та збирають речові докази чергового злочину Росії.



Наслідки удару по Одещині / фото поліції



Що відбувається після атаки Одещини / фото поліції



На Одещині є руйнування / фото поліції

Масована атака України 4 вересня: що відомо