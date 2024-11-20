Чи налякають Кім Чен Ина ATACMS: Світан припустив реакцію КНДР на удари вглиб Росії

Окрім військової допомоги, Північна Корея надала Росії своїх військових. Ймовірною, реакцією США на таку ескалацію став дозвіл завдавати удари по Росії далекобійними ракетами ATACMS.

Президент КНДР Кім Чен Ин ще не до кінця розуміє, що таке ATACMS. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що усвідомлення з'явиться тільки тоді, коли в Північну Корею почнуть привозити тіла його загиблих бійців.

До теми Глобальні загрози від вступу КНДР у війну: можливості її армії та наслідки союзу з Росією

Чи налякають Кім Чен Ина ATACMS

На думку Романа Світана, все залежатиме від кількості ракет. Якщо Україна отримає достатньо цієї зброї, то ми побачимо масові знищення північнокорейських солдатів. У такому випадку Кім Чен Ин може відмовити Владіміру Путіну в подальшій допомозі.

Скоріш за все, так і буде. Але все залежатиме від інтенсивності знищення північнокорейських солдатів,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

Нагадаємо, у США 19 листопада офіційно підтвердили надання дозволу на удари далекобійною зброєю. За словами американських чиновників, це дозволить Україні краще себе захищати, а Росію схилить до переговорів.

Невдовзі Володимир Зеленський заявив, що на території Росії вже перебувають 11 тисяч військових з КНДР. Їхня кількість може суттєво збільшитись. За словами президента, не виключено зростання північнокорейського контингенту до 100 тисяч.