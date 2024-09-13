США серйозно сприйняли попередження Путіна, – Білий дім про дозвіл Україні бити по Росії
Вже довгий час тривають дискусії щодо застосування далекобійної зброї союзників по Росії. США не змінять своїх рішень щодо цього питання.
Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, пише Reuters.
Дивіться також Коли США та Британія можуть зняти заборону на удари по Росії: Politico назвали ймовірну дату
Удари далекобійними ракетами по Росії
На тлі перемовин президента США Джо Байдена і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, Джон Кірбі заявив, що політика США стосовно ударів по території Росії не зміниться.
Я б не очікував заяви про використання Україною далекобійної зброї по території Росії,
– сказав радник адміністрації Байдена.
Він додав, що Білий дім "сприймає серйозно" попередження Владіміра Путіна про те, що дозвіл на далекобійні удари ракетами буде "прямою участю" НАТО у війні проти Росії.
Зазначимо, що під час візиту в Україну держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що в позицію США необхідно вносити корективи, враховуючи зміни на полі бою. Зокрема, причиною називали передачу Іраном балістичних ракет малої дальності Fath-360 до Росії. Блінкен назвав це ескалацією.