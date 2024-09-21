Чи може Україна бити Storm Shadow, ATACMS, SCALP вглиб Росії: відповідь Зеленського

Україна досі не отримала необхідні дозволи на удари далекобійними ракетами по території Росії. Причиною цього є страх ескалації з боку партнерів.

Про це президент України розповів на офрек зустрічі з журналістами, передає 24 Канал.

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Далекобійність і обмеження для України

Володимир Зеленський зауважив, що в України є далекобійна зброя, проте не в тій кількості, яка потрібна. Ми маємо Storm Shadow, ATACMS, SCALP.

Але ні Америка, ні Велика Британія не давали нам дозвіл на використання цієї зброї на території Росії, по будь-яких цілях на будь-яку відстань. Ми не застосовували далекобійну зброю на території Російської Федерації,

– вказав президент.

Також Зеленський прокоментував, чому партнери не дають дозвіл на застосування далекобійної зброї. На його думку, союзники бояться ескалації. Розвідки всього світу говорять одна з одною, і так було в часи всіх воєн. І президент переконаний, що на цьому рівні вони обмінюються тією чи іншою інформацією.

"Багато різних факторів, хтось про щось говорить, хтось з кимось домовляється, для когось це дійсно ескалація. Думаю, Байден сьогодні дійсно отримує інформацію від свого оточення, що може бути ескалація. Але, і це важливо, не все його оточення так вважає. І це вже досягнення, що не все його оточення так вважає", – сказав Зеленський.

Також Володимир Зеленський повідомив, що завдяки операції у Курській області ЗСУ відтягнули сили ворога. Наразі там базується 42 тисяч росіян, але може бути й 60 тисяч.