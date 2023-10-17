Боєкомплект завжди був поруч: які наслідки ударів по аеродромах у Луганську та Бердянську

Українські військові змогли уразити значну кількість армійської авіації в глибокому тилу агресора. Це може суттєво вплинути на ситуацію на полі бою й змусити Росію приймати неприємні рішення.

Такою думкою із 24 Каналом поділився керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він вважає, що ураження аеродромів у Бердянську та Луганську змусять Росію переглянути свій спосіб застосування армійської авіації.

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Про що свідчить ураження російських гелікоптерів

Важливо пам'ятати, що ворог практично щодня застосовує свою армійську авіацію на лінії фронту. Найчастіше – МІ-24 та Ка-52, які становлять для Збройних Сил суттєві ризики. Це пов'язано зі специфічною тактикою застосування цієї зброї

: російська армійська та тактична авіація можуть завдавати ударів по українській піхоті на землі, не входячи в зону ураження переносних зенітно-ракетних комплексів. Як пояснювали українські військові, це дозволяло агресору зупиняти спроби наступів українських військових на Роботине.

"Саме на аеродромі під Бердянськом базувалось багато армійської авіації ворога (що здійснювала вильоти до лінії зіткнення на Півдні – 24 Канал). Враховуючи, що вильоти цих гелікоптерів відбувалися ледь не щодня, окупанти завжди мусили тримати боєкомплект поруч", – наголосив Мусієнко.

Саме склад із ракетами для гелікоптерів вразили Сили оборони, адже на відео, опублікованому після атаки, видно масштабну детонацію. А це є свідченням успішної атаки України.

Якими будуть наслідки ураження аеродромів

Найімовірніше, подібні удари Сил оборони по об'єктам в тилу противника проводитимуть і надалі. І тепер ворог, розуміючи, що Україна має для таких атак відповідне озброєння, буде змушений переглядати свою тактику.

"Зброя, яку застосувала Україна – це не дрон, який уражає лише одну ціль. Вона може одночасно знищувати до 10 гелікоптерів, завдаючи армійський авіації ворога суттєвих втрат. Через це Росія буде змушена шукати інші летовища і передислоковувати туди свої гелікоптери", – припустив військовий оглядач.

Олександр Мусієнко про вдалі удари по аеродромах: дивіться відео

Своєю чергою, це збільшить навантаження на російських пілотів та власне гелікоптери, адже вони будуть змушені роботи довші вильоти, аніж зараз. Фактично, маючи зброю багатокілометрового радіусу ураження в достатній кількості, Україна може змусити мінімізувати кількість армійської авіації, що базуватиметься на окупованих територіях.

Як Україна била по аеродромах, контрольованих Росією