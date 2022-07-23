Артерію росіян перекрили, – військовий експерт про удари по Антонівському мосту

Українські військові не дають розслабитися росіянам на території тимчасово окупованої Херсонщини. Через удари ЗСУ по Антонівському мосту в окупантів виникли серйозні проблеми.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Денис Попович. За його словами, через пошкодження мосту окупанти мають значні логістичні труднощі.

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Значення Антонівського мосту

Як повідомив Попович, загалом росіяни можуть використовувати 3 основні переправи через Дніпро. Це Антонівський міст, гребля ГЕС у Новій Каховці та залізничний міст.

"Антонівський міст – це артерія, яка допомагає забезпечувати окупаційні війська припасами завдяки автомобільному транспорту", – пояснив військовий експерт.

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За його словами, загарбники підвозили через міст боєприпаси та паливно-мастильні матеріали, вивозили поранених.

Якщо міст зараз пошкоджений так, що там можуть їздити тільки легкові автомобілі, тоді ця артерія практично перекрита. Він зараз перебуває під вогневим контролем ЗСУ,

– наголосив Попович.

"Руйнувати міст немає сенсу"

Експерти зазначають, що потрібно якомога швидше знищити Антонівський міст, аби припинити підживлення ворожих військ перед контрнаступом ЗСУ.

За думку Поповича, зробити це дуже складно.

Руйнувати його немає жодного сенсу. Треба зробити так, щоб по ньому неможливо було їздити,

– наголосив він.

За словами військового експерта, достатньо ще кількох обстрілів та влучань, аби навіть легкові автомобілі не змогли їздити мостом через пошкодження.

Можлива доля мосту

Попович додав, що знищувати міст не варто ще й з тих міркувань, що українцям доведеться відновлювати його після звільнення Херсона.

Адже ЗСУ активно підштовхують окупантів до "жесту доброї волі", тобто змушують їх покинути окуповані території Херсонщини.

Я думаю, вони (росіяни – 24 канал) підірвуть Антонівський міст під час свого відступу,

– припустив військовий експерт.

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