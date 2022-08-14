Вибухи дуже потужні, – Хлань про "інцидент" біля Антонівського моста

Мешканці Херсона повідомили про чергові вибухи в районі Антонівського моста. Ймовірно, ЗСУ продовжують додавати клопоту російським окупантам.

Загарбники потрохи перебазовуються на лівобережжя, адже розуміють, що на Херсонщині їм не затриматися. Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ТРО, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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Вчора дійсно були потужні вибухи у районі Антонівського моста,

– підтвердив інформацію Хлань.

Жодних шансів

За словами Хланя, окупанти намагаються налагодити автомобільний міст. Вони не мають змоги перекидати ані техніку, ані озброєння.

Хлань пояснив, що на Каховській греблі є дві автомобільні й одна залізна дороги. Спершу там була знищена автомобільна дорога в районі шлюзи, а нещодавно остаточно зруйнували автодорогу, яка проходить поверх греблі біля залізничного сполучення.

Станом на сьогодні усі транспортні артерії знешкоджені. окупанти не можуть постачати зброю, техніку та продовольство. Вони в певній пастці, адже вони не зможуть навіть прогодувати людей, яких вони перекинули на правий берег ближче до лінії фронту,

– зауважив він.

У окупантів залишилося небагато часу

Повідомляється, що керівний склад росіян потрохи перебазовується на лівобережжя. Вони переносять свої штаби та командні пункти.

Єдине, що у них залишилося – можливість вивезти живу силу автомобільними мостами. Як то кажуть, зробити "жест доброї волі,

– наголосив Хлань.

Полагодити Антонівський міст не вдалося

росіяни активно працювали над відновленням Антонівського мосту, навіть залучали кримських фахівців. Минулого тижня окупанти мали урочисто відкрити об'єкт.

Завдяки нашим точним і хірургічним влучанням усі спроби його налагодити провалилися. Сьогодні вночі, я гадаю, наші ЗСУ внесли невеличке коригування у плани окупантів. Вогневий контроль транспортних артерій став вирішальним елементом зламу ходу військових дій на Херсонщині, – резюмував Хлань.

Ба більше, фахівці та міжнародні інститути вважають, що наступні два тижні можуть стати вирішальними на південному фронті. Мовиться про визволення Херсону та правобережної частини Херсонщини.

Ситуація на Півдні: останні новини

Ніч з 13 на 14 серпня видалася доволі плідною для ЗСУ. Так, ракетно-артилерійські підрозділи ліквідували 9 росіян, танк Т-72, самохідну артустановку та бойову машину десанту.

Крім цього, завдали чергового удару по Антонівському мосту. Тепер росіяни остаточно не зможуть ним нічого транспортувати.

Українські бійці активно працюють над звільненням Херсона. На думку військового оглядача Олександра Коваленка, до кінця 2022 року їм вдасться повернути принаймні правий берег Херсонщини.

Наступні два тижні будуть вирішальними: дивіться відео