Військовий оглядач Давид Шарп в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу проаналізував безпрецедентні удари українських безпілотників по цілях у Фінській затоці та Калінінградській області. Україна успішно застосовує невідомий аналог Starlink для безперебійного відеозв'язку з дронами на відстані понад 2000 кілометрів, що дозволяє вражати рухомі цілі в нейтральних водах.

Росія більше не може почуватися в безпеці навіть за тисячі кілометрів від України. Українські безпілотники атакують російські об'єкти в Балтійському морі, дістаються військових цілей у Калінінградській області та створюють нові загрози для логістики Кремля. Особливо показовим стало ураження судна Sparta II у Фінській затоці.

Як українським дронам вдається долати такі відстані, чому Росія заговорила про загрозу з боку Литви та як удари по транспортних маршрутах можуть ускладнити постачання російського угруповання на півдні України – для 24 Каналу пояснив військовий оглядач Давид Шарп, а також розповів, які можливості відкривають ці операції для Сил оборони.

Феномен удару по судну Sparta II

Найбільш показовим епізодом останніх атак стало ураження російського транспортного судна Sparta II у Фінській затоці. Ця операція була виконана саме повітряними безпілотниками, а не морськими дронами.

Нагадаємо, російське судно Sparta II неодноразово використовували для військових перевезень. За даними ГУР, у серпні 2022 року воно доставило із Сирії до Новоросійська зброю, зокрема зенітно-ракетні комплекси С-300. Згодом корабель працював на маршруті Усть-Луга – Балтійськ – Калінінград, перевозячи контейнери, рухомий склад та інші вантажі. Із липня 2024 року судно знову обслуговувало цей напрямок під управлінням компанії "Оборонлогістика", яка входить до системи військово-будівельного комплексу Міноборони Росії.

Судно перебувало в русі у нейтральних водах поблизу російського кордону. У цій акваторії надзвичайно інтенсивне судноплавство, тому перед ударом операторам було критично важливо візуально розпізнати ціль, щоб уникнути помилкової атаки на іноземний цивільний корабель.

Ураження рухомої цілі в таких умовах абсолютно неможливе без стійкого каналу відеозв'язку між безпілотником та оператором у реальному часі. Це свідчить про наявність в українських сил надійного інструменту для телевізійного управління дронами на екстремальних відстанях.

Подібна технологія вже застосовувалася під час атак на корвет "Буян" у Кронштадті та об'єкти в Каспійському морі. Очевидно, що для забезпечення такого зв'язку використовується специфічна альтернатива системі Starlink, здатна працювати глибоко в російському тилу.

Повна розмова з Давидом Шарпом: дивитись відео

Паніка в Калінінграді та звинувачення на адресу Литви

Майже одночасно з інцидентом у Фінській затоці з'явилася інформація про атаку на Балтійськ у Калінінградській області, де розташована база Балтійського флоту Росії. Російська сторона почала заявляти про нібито загрозу з боку Литви, що викликало категоричні спростування з боку Вільнюса.

21 листопада після повідомлень про атаку на російське судно Sparta II у Калінінградській області двічі лунали сирени повітряної тривоги. Місцева влада спочатку пояснювала ситуацію нібито помилковим сигналом із боку Литви. Згодом російські моніторингові канали повідомили про вибухи в Балтійську та роботу протиповітряної оборони. В аеропорту Храброве також запровадили тимчасові обмеження.

Версія про те, що Росія могла сама себе атакувати заради провокації проти Європи, виглядає непереконливо. Для створення реального міжнародного прецеденту чи виправдання агресії потрібні вагомі докази, а не просто заяви чиновників та увімкнення сирен тривоги. Без візуальних підтверджень такі дії не мають жодного сенсу на міжнародній арені.

Найбільш вірогідний сценарій полягає в тому, що атака на Балтійськ дійсно відбулася. Частина українських дронів могла відхилитися для удару по судну Sparta II, тоді як інша група продовжила політ до Калінінградської області.

Цікаво, що міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Вільнюс ніколи не дозволяв використовувати свій повітряний простір для ударів по російських цілях. Так дипломат відреагував на звинувачення, які почали поширюватися після інциденту в Калінінградській області. Водночас російська сторона не надала переконливих доказів причетності Литви до атаки.

Для українського командування це не лише військова ціль, а й потужний сигнал: російські військові об'єкти не мають стовідсоткових сховищ ніде, навіть у добре захищеному ексклаві, звідки значну частину сухопутних сил вже перекинули на війну проти України.

Альтернативна логістика та вразливість сухопутного коридору

Окрім глибоких ударів, критичним напрямком залишається руйнування російської військової логістики на півдні України. Після попередніх успішних атак на Кримський міст окупанти були змушені мінімізувати його використання для військових потреб, побоюючись остаточного знищення переправи.

Це перенесло майже все військове забезпечення на сухопутний коридор – трасу Р280 через окуповане Приазов'я.

Завдання українських сил на цьому етапі полягає не просто у завдаванні втрат на цій дорозі, а у системному зниженні обсягів вантажів. Якщо російське угруповання, яке намагається наступати в районі Оріхова, отримуватиме хоча б на 30 відсотків менше боєприпасів та продовольства від мінімальної потреби, його боєздатність різко впаде.

До слова, після українських ударів використання Кримського мосту для військових перевезень Росії було суттєво обмежене. Основним маршрутом постачання російського угруповання в Криму став сухопутний коридор від Ростова до Джанкоя через окуповані території. Він проходить автомобільною дорогою Р280. Таким чином, українські удари по транспортній інфраструктурі на півдні можуть впливати не лише на постачання окупованого Криму, а й на забезпечення російських військ на Запорізькому напрямку.

Збільшення транспортного потоку на сухопутному маршруті неминуче створює затори та перетворює колони на легкі цілі для українських безпілотників, особливо у вразливих вузлах на кшталт Мелітополя. Остаточне виведення з ладу залізничної частини Кримського мосту ще більше перевантажить цю трасу, створивши для російської армії нездоланні логістичні кризові умови.