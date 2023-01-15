Як світ має відреагувати на удар по будинку в Дніпрі: політолог назвав головні кроки

14 січня в Дніпрі сталася трагедія – через російські цинічні обстріли було зруйновано цілий під'їзд багатоповерхівки. Внаслідок обстрілу 73 людини постраждали, ще 29 – загинули.

Світові лідери вже відреагували на цю жахливу подію і засудили дії країни-агресорки. Політолог Микола Давидюк вважає, що очільники європейських країн та євродепутати мають особисто приїхати до Дніпра і побачити на власні очі цю трагедію. А потім ухвалити відповідні рішення, щоб дати відсіч Росії. Про це він розповів 24 Каналу.

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Україна має отримати всю суперзброю

На думку політолога, реакція світу і країн НАТО має бути такою.

По-перше, Україні повинні надати танки.

"Філософські розмови, які велися в Берліні та Парижі щодо того, давати чи ні, треба припинити. Це трагедія – жирна крапка у цьому питанні: давати треба", – наголосив він.

За його словами, росіяни продовжують обстрілювати мирне населення, і цей тероризм повинен закінчитись тим, що Україна отримає всю суперзброю, очистить свою територію від російського фашистського фактора і далі собі спокійно буде жити.

"Вони повинні надати нам танки. Якщо захочуть, нехай потім їх забирають назад, не захочуть – нехай залишають нам. Але, можливо, їм ще будуть у пригоді", – припустив Давидюк.

По-друге, нам повинні надати також протиповітряну оборону – Patriot повинні йти до нас швидше і більше.

По-третє, європейські країни повинні перестати таємно загравати з політиками типу Арестовича з його проросійськими заявами.

"Мовляв, ми будемо фінансувати твою партію, а ти будеш таким, як Макрон – лояльним до Путіна, і будеш робити правильні заяви. Париж і Берлін повинні припинити свої спроби підтримувати такі політичні рухи", – вважає політолог.

Гра на руку Путіну

Він зауважив, що сьогодні діти разом з батьками в Дніпрі вигрібали залізобетон у зруйнованому будинку, щоб до нього мала можливість під'їхати велика техніка – рятувати людей.

А українські так звані чиновники та політики роблять заяви, що, мовляв, це українське ППО збило цю ракету і вона нібито потрапила в будинок,

– наголосив Давидюк.

На його думку, це неприпустимо, адже це – колаборація і гра на руку Путіну.

Політолог вважає, що сьогодні потрібно зробити запрошення Шольцу, Макрону, брюссельським чиновникам, щоб вони приїхали до Дніпра і подивились на цю трагедію, і після цього вирішували, надавати танки Україні чи ні.

"Хочете ви таке саме у себе в Парижі чи ні? Коли нам говорять, подивімося, чи надавати зброю, замало жертв. Приїжджайте, дивіться і приймайте рішення", – зазначив він.

Толерантність не на часі

На думку Давидюка, сьогодні не повинно бути толерантності до всього російського.

Російські депутати, які сидять в українському парламенті – ОПЗЖ, Бойко, Льовочкін, Новинський, Мураєв, депутати і не депутати – всіх в обмінний фонд. Міняти на наших солдатів, які сидять в Росії,

– зауважив він.

Політолог вважає, що толерантність на кшталт, "ми незаконно у них забрали мандат", сьогодні ні до чого.

"А росіяни законно обстріляли будинок в Дніпрі? Вони законно вбивають людей під Соледаром?" – наголосив він.

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Трагедія в Дніпрі – реакція ворога на відсутність перемог

За його словами, брутальний, цинічний, кривавий обстріл Дніпра, зроблений навмисно російською армією, стався з причини того, що вони не взяли Бахмут і Соледар.

Росіяни цим перекривають відсутність успіхів на полях бою в Донбасі. Вони цим перебивають відсутність спалених мільярдів і десятків тисяч своїх зеків і "мобіків", які загинули дарма, але жодне українське місто не взяли,

– підкреслив співрозмовник.

Він вважає, що саме тому ворог далі продовжує технологію: немає перемог – будемо лякати кровавими вбивствами дітей і пенсіонерів.

"Але це не воєнні перемоги – це знущання з мирного населення, тероризм і рашизм", – наголосив він.

За його словами, після цього потрібно внести в український парламент закон про визнання злочинною ідеологією рашизму. Російська православна церква, російські партії, російська мова, російські меседжі – все це має бути незаконним.

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