У Зеленського розставили крапки над "і" щодо "енергетичного перемир'я", на яке погодився Путін

У Кремлі заявили, що підтримують ідею перемир'я і нібито навіть збили дрони, які летіли в Україну, оскільки почалося 30-денне припинення вогню. Насправді Україна другу ніч поспіль потерпає від російських атак.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що анонсоване перемир'я не почалося. Повідомлення ворожого міноборони, як завжди, виявилися брехнею.

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Поки є лише політичні рішення

Інформаційна кампанія, яку почали росіяни, була вимушеним кроком після телефонної розмови Владіміра Путіна з Дональдом Трампом. Україна повністю погодилась на пропозицію США про перемир'я, але Росія насправді цього не зробила.

Варто звернути увагу, що трактування поняття "інфраструктура" різниться у Москви та у Вашингтона. Наприклад, Кремль може сказати, що не битиме по енергетиці, бо зима вже закінчилася, погодні умови зовсім інші. Натомість окупанти не відмовляються атакувати лікарні, дитячі садочки, школи.

Є політичні рішення, але потрібно обговорити технічні моменти: як діятиме перемир'я, хто його контролюватиме, які об'єкти увійдуть до переліку. Не думаю, що це займе багато часу, бо ми бачимо стратегію американської сторони. Вони хочуть швидких рішень,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Попри це, Росія використовуватиме кожну можливість, щоб зруйнувати українську інфраструктуру, вбити цивільних – це головні інструменти країни-агресорки. Зі свого боку у США з Україною спробують якнайшвидше визначить об'єкти, по яких не можна стріляти.

На які кроки готова Україна

Україна завдає ударів виключно по військових цілях, НПЗ, які приносять Росії величезні прибутки та живлять фронт. Натомість окупанти масштабно атакують цивільну інфраструктуру. Через це Україна пропонувала зупинити атаки в повітрі, щоб не було взаємних ракетно-дронових ударів.

Це перший крок. Україна демонструє готовність до певних кроків щодо деескалації. Росія навіть в такій ситуації хоче отримати певні дивіденди,

– зауважив Подоляк.

Ба більше, Росія спекулює на темі переговорів з Трампом. Адже припинення військової допомоги Києву ніхто не обговорював, хоча офіційні ресурси Кремля про це написали.

Росіяни висувають умови, які є нереальними. Україна синхронізує свою позицію з американською стороною. Тепер питання в тому, чи зможуть США натиснути на Росію, щоб чітко встановити, що означатиме той чи інший крок. Мирний процес потребує доопрацювання, консультацій, але принаймні він почався.

Враховуючи стиль президента США, все може відбутися достатньо швидко. Україна зацікавлена в мирі, питання лише в його умовах,

– наголосив радник голови ОПУ.

Побоювання США, що Україна якось заважатиме встановленню миру були безпідставними. Проте Росія зараз демонструє абсолютно інші бажання.